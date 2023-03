Les champagnes Henriot rejoindraient Nicolas Feuillatte, Castelnau et Abelé

L

a holding Artémis Domaines, détenue par la famille Pinault, a signé un accord de négociation exclusive avec Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC) pour céder les champagnes Henriot. La holding de la famille Pinault (groupe de luxe Kering : Balenciaga, Boucheron, Gucci, Saint Laurent…) avait acheté les marques du groupe familial Henriot le 30 septembre 2022 (négoce Bouchard en Bourgogne, domaine William Fèvre à Chablis, propriété Beaux Frères en Oregon...) et fait ainsi le choix de privilégier le champagne Jacquesson, dont il a acquis la totalité des parts en janvier 2023. Cette probable acquisition devrait aboutir au second semestre 2023.

Première union de caves coopératives de Champagne, TEVC regroupe 6 000 vignerons en Champagne cultivant 2 750 hectares de vignes au sein de 82 coopératives. TEVC est né fin 2021 fin 2021 de la fusion entre le Centre Vinicole Nicolas Feuillate (CV-NF) et la Coopérative Régionale des Vins de Champagne (CRVC). En 2021, le centre vinicole Nicolas Feuillatte avait vendu 12 millions de bouteilles pour un CA de 206,8 millions HT. D'après de derniers échos, le groupe TEVC viserait un chiffre d’affaires de 280 millions € en 2022, avec les champagnes Nicolas Feuillatte (11,2 millions cols commercialisés par an), Castelnau (450 000 cols/an) et Abelé (130 000 cols/an), ainsi que 3 millions de cols sous marques et 6 millions de cols en reprise d’adhérents,

Meilleures garanties

"Après avoir reçu et examiné plusieurs offres d’achat, le choix d’Artémis Domaines s’est porté sur celle de TEVC qui présente les meilleures garanties pour pérenniser le savoir-faire de cette maison emblématique du vignoble champenois" indique un communiqué, indiquant que "cette opération sera soumise aux diverses autorisations réglementaires usuelles".