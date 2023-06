Communauté Les fans de chenin réunis toute une semaine

Producteurs, cavistes, restaurateurs… ils sont plus de 300 à participer à la troisième chenin fan week. Le cépage suscite l’engouement chez les professionnels et réunit plus de 1 300 fans zones.

Par Patrick Touchais Le 16 juin 2023

Toute une série d’animations, et de nombreuses dégustations sont organisées dans les caveaux, chez les cavistes ou les restaurants pour cette 3ème chenin fan week. - crédit photo : P. Touchais

T roisième édition à compter de ce samedi 17 juin de la Chenin fan week qui se tiendra jusqu’au 24 juin. Cette semaine d’animations est orchestrée par le Groupe fan de chenin constitué en 2019 par les AOC d’Anjou-Saumur, rejointes par les IGP du Val de Loire et une partie des appellations de la Touraine. L’objectif est de fédérer tous les fans de chenin : producteurs, restaurateurs, cavistes… au sein d’une communauté, qui compte aujourd’hui 1 300 fans zones. Elles sont reconnaissables à leur logo “fan de chenin” rond sur fond jaune, collé à l’entrée des établissements. “On commence à en compter à l’étranger, en Belgique, en Italie, en Allemagne, aux Etats-Unis…”, se réjouit Philippe Porché, le président du groupe. Cette année, plus de 300 fans zones participeront. Pendant cette semaine, les points de vente arboreront les couleurs jaune et noir de la communauté. “Il s’agit de promouvoir notre cépage auprès d’un large public. Beaucoup de cavistes et de sommeliers sont déjà convaincus. Il faut qu’ils soient nos ambassadeurs”, souligne Vincent Denis, le président de l’AOC Anjou Blanc, membre du groupe. Au départ, l’idée est partie d’Afrique du Sud, et son groupe Drink chenin, qui organise chaque année un chenin day. C’était le 10 juin cette année. “On a voulu faire mieux : une semaine entière”, sourit Philippe Porché. Au-delà de la boutade, le groupe chenin ligérien a tissé des liens avec son homologue sud-africain, en particulier lors des deux congrès internationaux qui se sont tenus en 2022 à Stellenbosh et en 2019 à Angers. Une action commune est envisagée pour 2024 au Royaume-Uni. “On ne pèse pas lourd par rapport aux gros cépages internationaux”. 18 000 ha en Afrique du Sud, 10 000 dans le Val de Loire A lire aussi Cépage L'Afrique du sud met le cap sur le chenin blanc Montlouis-sur-Loire Disparition de Jacky Blot, le vigneron du droit chenin Sur les 90 000 ha plantés dans le monde, l’Afrique du Sud est le premier producteur avec quelque 18 000 ha, devant le Val de Loire à 10 000. “On est concurrent mais on est capable de parler d’une même voix”, résume Vincent Denis. C’est déjà le cas sur les salon professionnels (Salon des vins de Loire à Angers ou Wine Paris), où le groupe chenin tient un stand de dégustation libre avec quelque 200 cuvées, dont quelques-unes sud-africaines. Pour cette semaine d’animations, le groupe fournit aux points de vente toute sorte d’objets publicitaires (affiches, rubalises, crayons, badges…) pour un budget de 15 000 €. Au global, le groupe est financé par une cotisation des AOC adhérentes en fonction de leur surface, complétée au même niveau par un abondement de l’interprofession, soit 40 000 € de part et d’autre.

