L'Afrique du sud met le cap sur le chenin blanc

E

n Afrique du Sud, 17 000 hectares de vignes sont alloués au chenin blanc, soit 18,6 % des 90 000 ha du vignoble national. L'Afrique du Sud se place ainsi comme le premier pays producteur de la variété. Cépage auparavant principalement utilisé dans la confection de brandy, il suscite depuis une vingtaine d’années un regain d’intérêt de la part des acteurs de la filière, qui entament une percée à l’international.

Pour Maryna Calow, responsable communication de l'association des vins d'Afrique du Sud (WoSA), on trouve plusieurs raisons à ce changement : « Depuis vingt ans, on redécouvre la versatilité du chenin blanc. On trouve de la fraicheur, du fruit, de la richesse, de la volupté. On peut le vinifier en sec en moelleux et même en vin effervescent ! C’est un cépage au potentiel énorme et qui produit en quantité si on en prend soin. »

Selon elle, c’est également une clé pour réconcilier des palais différents : à lui seul, le chenin blanc serait le rassembleur des amoureux des cépages blancs (sauvignon blanc, chardonnay…). Tous les ingrédients sont présents pour faire du chenin blanc le fer de lance d’une campagne de revalorisation des vins sud-africains.

Différents acteurs, différents outils de promotion.

Pour se faire, plusieurs acteurs et projets sont à l’œuvre. De Bruyn Steenkamp commercial pour la maison Perdeberg, basée à Paarl, raconte : « Nous sommes littéralement amoureux du chenin. C’est en partie parce que nos terres chaudes, notre terroir nous permettent de donner naissance à des vins concentrés et élégants qui font ressortir toutes les subtilités du fruit. Ce n’est pas pour rien que Perdeberg a déposé sa marque "The Home of Chenin Blanc" (la maison du chenin blanc) ». Non content de proposer une large gamme de chenins (effervescents, secs, moelleux, à basse teneur en alcool), une partie de leur vignoble est certifié "Old vine project" (OVB, pour projet vieille vigne). Ce label a pour but de réhabiliter et de prendre soin des vignes de plus de trente-cinq ans, dont les surfaces sont majoritairement plantées en chenin blanc (52%), afin, entre autres, d’encourager des pratiques durables, et de faire reconnaître internationalement la qualité des vins qui en sont issus.

Autre acteur de la promotion du chenin blanc d’Afrique du Sud à l’international : The Chenin Blanc Association (CBA). En plus de sa collaboration avec l’institut de recherche sud-africain de la vigne et du vin (SAGWRI, de l’université de Stellenbosch) pour mener à bien des recherches élaborées autour de ce cépage, le CBA consolide les liens qu’elle entretien avec son homologue française l’association Fan de Chenin basée dans le Val de Loire. En effet les échanges entre le berceau du chenin et le plus gros pays producteur du cépage sont nombreux : salon de vins de Loire, Wine Paris/Vinexpo, Congrès du chenin de Stellenbosch, travaux autour de projets bilatéraux… Par cette palette d’acteurs, d’outils et de projets, l’arc-en-ciel de saveurs du chenin sud-africain se dit prêt à conquérir les palais.