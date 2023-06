« Les ventes de vin ne reprennent pas à la même vitesse dans tous les pays d’Asie »

Q

uel est votre feed-back après ce séjour en Asie ?

Je reviens d’un déplacement de 8 jours en Asie pour le salon Vinexpo Asia à Singapour suivi d’une mission de quelques jours au Vietnam à la demande de nos importateurs pour des winemakers dinners. J’ai le sentiment que la crise du covid a secoué l’ensemble des marchés en Asie et que malgré une certaine reprise, nous n’avons pas complètement retrouvé le niveau d’avant la pandémie. Certains opérateurs ont disparu, des restaurants n’ont pas ré-ouvert.

On constate une reprise à multi-vitesse selon les pays. En Thaïlande où le tourisme reprend très fort, au Vietnam où l’économie est en plein boum, à Singapour, plaque tournante du tourisme, le marché est dynamique, mais ce ne sont pas les plus gros marchés en Asie. La demande est également importante en Corée et au Japon. En Chine, c’est plus compliqué. La consommation repart mais on est encore loin du niveau atteint dans les années 2016-2018.

Constatez-vous une évolution de la demande sur ces marchés ?

Ce sont les vins premium qui s’en sortent le mieux. Je n’ai jamais vendu autant de Chablis en Chine qu’en ce moment. Les grands crus de Bordeaux, les Bourgogne, les Champagne sont très demandés. La classe aisée en Chine s’est remis à consommer de grands vins. Mais cela ne concerne qu’une faible partie de la population. Les vins de milieu de gamme et les entrées de gamme soufrent. Comme au niveau mondial, on note également une progression de la consommation des blancs.

Est-ce un effet de mode ?

C’est possible, mais la jeune génération des 25-30 ans apprécient ces vins. Par contre, le rosé ne décolle toujours pas. Comment s’est passé le salon Vinexpo Asia à Singapour ? Il y a eu une bonne fréquentation des importateurs thaïlandais, coréens et japonais. Ceux de Chine, Taïwan et Hong-Kong étaient moins présents. Chez Advini, nous sommes implantés depuis 26 ans en Asie. Nous avons des équipes sur place, nous avons donc gardé le contact avec nos clients, même pendant la période Covid. Sur ce salon, nous avons pu revoir nos clients et leur présenter nos vins italiens issus du partenariat scellé en 2020 avec le domaine de la Collina dei Ciliegi près de Vérone. Mais nous n’avons vu aucun nouveau client et on s’interroge sur notre participation au prochain Vinexpo Asia en 2024 à Hong-Kong.

Comment évoluent les ventes d’Advini en Asie Pacifique ?

En 2022, nous avons fortement progressé avec une hausse de 38% de notre chiffre d’affaires sur ce marché. Mais l’année 2023 se présente moins bien. Sur les quatre premiers mois, nos ventes sont stables en valeur et en baisse en volume. Avec un chiffre d’affaires de 14,5 M€ en 2022, la zone Asie Pacifique pèse 5% du CA du groupe AdVini.