Vinexpo et le Grand Tasting unis en Asie et aux Etats-Unis

P

our promouvoir le rayonnement des vins et spiritueux français, Vinexposium et Bettane+Desseauve ont décidé de recouper leurs salons internationaux Vinexpo et Le Grand Tasting.

« Le Grand Tasting se tiendra la veille de Vinexpo afin de permettre aux producteurs de développer leur activité sur les marchés clés au niveau mondial » dévoilent-t-ils lors d’une conférence de presse organisée sur Wine Paris & Vinexpo Paris ce lundi 13 février.

« Cette nouvelle synergie va élargir la portée de nos évènements pour aider nos clients à réussir sur les marchés internationaux grâce à une offre sur mesure, détaille Rodolphe Lameyse, directeur général du premier organisateur mondial d’événements professionnels dédiés aux vins et spiritueux. Il est indispensable que la filière maintienne des relations fortes avec les consommateurs pour s’adapter aux défis que représente la baisse de la consommation et rester compétitif sur un marché en mutation permanente ».

Un projet porteur de sens

« Faire rencontrer les meilleurs vins et ceux qui les font avec les consommateurs est notre mission depuis 2004. Associer sur la scène internationale notre expertise et nos événements au savoir-faire et à l’exigence de Vinexposium est un projet porteur de sens » ajoute Thierry Desseauve, président de Bettane+Desseauve et créateur du Grand Tasting.

Ce partenariat démarrera à Singapour dès le mois de mai 2023. Il continuera à Séoul en octobre, à Tokyo en novembre et à New York en mars 2024.