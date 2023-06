K

évin Messerli, vigneron de 28 ans à Cerdon, dans l’Ain, est un fervent promoteur de l’œnotourisme écoresponsable. Installé en 2017 avec son père sur 6 ha, il a acheté en 2021 un terrain juste en dessous des vignes, près d’une cascade, pour y installer un Pod, un petit chalet en bois de forme semi-ovale. Le jeune exploitant l’a acheté en kit en Suisse pour un montant de 24 000 € HT. Il a mis quatre mois à le construire avec son père. Complètement cohérent avec son projet écoresponsable, son Pod, alimenté par des panneaux solaires, est autonome sur le plan énergétique. D’une surface de 17 m2, il peut accueillir quatre personnes et est ouvert à la location depuis juillet 2022 au tarif de 90 € la nuit.

En complément de ce projet, Kévin Messerli propose depuis février 2022 des locations de trottinettes électriques, avec un forfait de 40 € comprenant une balade de 1 h 30 à 1 h 45 dans les vignes et une dégustation de cerdon. Il a acheté ses trottinettes chez Trotrx pour 3 300 € HT au total, et vise à les amortir en quatre à cinq années de location.

Des activités qui dynamisent les ventes au caveau

Ces deux activités, regroupées au sein de la structure Cerdon Évasion, lui permettent également de dynamiser ses ventes au caveau, où il écoule 60 000 bouteilles à l’année. Il dispose toujours une bouteille dans le frigo qui équipe le Pod. « La plupart des personnes qui y séjournent achètent un carton, témoigne-t-il. Pour les trottinettes, les ventes sont supérieures car le forfait comprend une dégustation. Ils prennent en moyenne un à deux cartons ». Outre l’aspect économique de ces initiatives, ce qui anime Kevin Messerli, c’est de faire connaître le vignoble de Cerdon, qui s’étend sur 200 ha.

Dans un autre registre, le Château Guiraud, à Sauternes, mise lui aussi sur les initiatives écoresponsables en matière d’œnotourisme. « Nous sommes certifiés en viticulture biologique depuis 2011 et nous accueillons chaque année 10 000 visiteurs, précise Candice Hunt, responsable communication. C’est dans notre philosophie de proposer des activités écoresponsables. Nous disposons par exemple d’un conservatoire des cépages, comprenant 70 variétés de sémillon et autant de sauvignon. Pour illustrer notre implication dans le maintien d’une diversité génétique, nous avons créé un potager comprenant 430 variétés de tomates, que les visiteurs peuvent arpenter juste devant le château. »

Des offres en réseau

Le Château Guiraud est également partie prenante de La Bulle Verte, « la première route des vins bas carbone » : ce réseau d’éco-station de services – prises de recharge des véhicules électriques et outils de mobilité douce –, qui existe depuis 2021 dans plusieurs vignobles, propose des circuits œnotouristiques durables. Celui de la route des vins de Bordeaux invite à la découverte de huit châteaux dans les Graves et à Sauternes, chacun pouvant être visité à pied, à vélo ou encore en véhicule électrique. Les touristes peuvent suivre leur itinéraire sur leur téléphone, avec des informations à chaque étape. L’objectif, à moyen terme, est de permettre aux visiteurs, arrivant en train à Langon, de visiter à pied ou à vélo les huit propriétés viticoles. Au Château Guiraud, les touristes peuvent arpenter les sentiers viticoles pendant deux heures à vélo électrique (35 €), guidés par une application numérique. Un pique-nique « du jardinier » est également proposé.

Dans l’Hérault, les vignerons et hébergeurs labellisés Vignobles et Découvertes proposent aux touristes d’emprunter pour la journée le Comporte, le « sac à dos du vigneron ». Fabriqué à partir de bâches publicitaires et de denim biologique, ce sac présente deux parties : celle destinée aux enfants comprend un jeu sur la vigne et une liste de défis à relever, celle destinée aux parents un tire-bouchon, deux verres à vin et un coffret découverte de six arômes. De quoi partir outillé en balade.

Victor Vassas, gérant du domaine de l’Argenteille, à Saint-Félix-de-Lodez, dans l’Hérault, dispose depuis dix-huit mois de trois de ces sacs. « C’est un outil ludique, estime-t-il. Dès que j’entends des clients parler de rando, je leur en propose un. En principe, il y a un contrat à remplir avec le client. Chez nous, cela se fait souvent verbalement et il n’y a jamais eu de souci. » Une vingtaine de clients, surtout des camping-cars que Victor Vassas accueille sur son domaine, ont déjà emprunté le Comporte, avec un retour positif. Lorsqu’ils le ramènent, Victor Vassas vérifie que tous les éléments sont présents et nettoie le contenu pour les prochains clients. « Ces sacs sont bien conçus, c’est une action de plus pour développer l’œnotourisme », conclut-il.

Ces initiatives, qui se multiplient dans tous les vignobles, sont bien relayées par les offices du tourisme, adeptes de ces modalités d’accueil plus vertueuses.