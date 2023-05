"On peut trouver de l’exotisme dans les vins du Médoc"

«

Nous n’avons pas attendu la crise que traverse le vignoble bordelais pour nous rendre compte qu’il fallait évoluer. Notre prise de conscience ne date pas d’aujourd’hui » assure Laurent Vaché, directeur général de la cave coopérative Uni-Médoc, (1000 ha soit 18% de l’AOC Médoc, 140 vignerons, 43000 hl, 50% en bouteilles, 50% vrac) implantée à Gaillan-en-Médoc, en Gironde.

Et de rappeler qu’en 2018 la coop avait développé la marque « Terre d’estuaire », un rouge 100% Merlot sans soufre ajouté, écoulé dès l’été 2019, à 10 000 cols auprès des CHR et des particuliers au travers de la boutique de la cave.

Rebelote aujourd’hui, avec une nouvelle marque, baptisée « Simply Médoc ». Objectif ? « Faire un produit plus accessible autant visuellement que gustativement. D’où ce terme anglicisme de Simply Médoc que j’ai trouvé. Nombre de consommateurs sont allés chercher de l’exotisme avec des vins du Chili, ou des minervois et des languedoc qui ont beaucoup évolué. Cette évolution, on peut la produire ici dans nos AOC » explique-t-il.

Fruité ou corsé

Cette nouvelle marque se décline en Simply Médoc Fruité, cépage 70% Merlot 30% Cabernet Sauvignon. Un vin sur le fruit, avec des tanins souples mais qui s’accorde à l’AOC Médoc. Un élevage de 18 mois en cuve. L’étiquette de la bouteille est épurée. Un verre y est représenté. La notion de convivialité est donnée. Le millésime ne figure pas sur l’étiquette, mais seulement sur la contre étiquette. « Je n’ai pas souhaité que cette information soit sur l’étiquette car c’est important que le consommateur n’ait pas d’idées préconçues, alors qu’il n’a pas encore gouté le vin. Il faut désacraliser cette approche du vin, et la démocratiser ». 20 000 cols sont écoulés dans la boutique de la cave et en CHR.

Déclinaison aussi en Simply Médoc Corsé : un assemblage de 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 50% du volume élevé sous-bois. L’étiquette est radicalement différente, plus audacieuse : un coq et sur son poitrail le sigle Uni-Médoc. 20 000 cols également distribués en CHR et dans la boutique de la cave.

Ne faisons pas des vins sans âme

A terme, Laurent Vaché espère bien que la marque deviendra une locomotive. Ce dernier toutefois se méfie des effets de mode : « Nous devons évoluer mais attention à ne pas faire des produits monolithiques. Ne faisons pas des vins sans âme. Nous pouvons nous réinventer tout en nous appuyant sur notre histoire, notre territoire, notre AOC. Simply Médoc s’inscrit dans cette volonté de mettre en avant notre territoire » répète-il. Les premiers résultats commerciaux de Simply Médoc sont attendus pour la fin de cette année.