6 nouveaux crus artisans du Médoc pour 2022-2026

es 60 crus classés en 1855 aux 259 crus bourgeois de l’édition 2020, les classements structurent la famille des vins du Médoc. Sans doute le plus modeste d’entre eux, sans être le moins porteur de sens, le classement des crus artisans vient d’être révisé pour bénéficier à 33 châteaux sur les millésimes 2022 à 2026. Reposant sur l’arrêté du 21 octobre 2022, le classement des crus artisans distingue par la dégustation des vins produits sur des domaines dont le propriétaire intervient personnellement sur toutes les principales étapes, de la production viticole à la mise en marché de ses cuvées.

« Six nouveaux nous rejoignent (5 en Médoc et 1 en Haut Médoc) et sont plutôt jeunes » se réjouit Maxime Saint-Martin, le président du Syndicat des Crus Artisans (fondé en 1989 et révisant son classement en 2017), qui note que le classement en vigueur de 2017 à 2021 distinguait 36 propriétés : « dont un certain nombre ont arrêté notamment pour cause de retraite sans succession derrière » indique Maxime Saint-Martin.

Classement quinquennal

AOP Médoc

Château Bejac Romelys

Château Gadet Terrefort

Château Garance Haut Grenat

Château Haut Brisey

Château Haut Couloumey

Château Haut Gravat

Château La baie de Lalo

Château La Hourcade

Château La Tessonnière

Château les Graves de Loirac

Château l’Evasion

Château Saint Gregoire

Château Vieux Gadet

AOP Haut-Médoc

Château de Coudot

Domaine de la Garenne

Château de Lauga

Château d’Osmond

Château du Ha

Château Grand Brun

Château Micalet

Château Moutte Blanc

Château Pey Mallet

Château Tour du Goua

Château Vieux Gabarey

AOP Listrac

Château Dacher de Delmonte

AOP Margaux

Château des Graviers

Château les Barraillots

Château Moutte Blanc

Clos de Bigos

AOP Saint-Julien

Château la Fleur Lauga

AOP Saint-Estèphe

Château Graves de Pez

Château Linot

Château Marceline

Pour le classement, « les critères sont toujours les même ‌et reposent sur l'implication totale du vigneron dans sa chaîne de production (de la vigne à l'administratif en passant par le chai et la commercialisation). Et bien sur une bonne qualité (noté par un jury d'expert indépendant) » abonde Maxime Saint-Martin.