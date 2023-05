Jean-Martin Dutour, de retour à la tête des vins de l’AOC Chinon

I

l était ces dernières années vice-président de l’ODG Chinon après l’avoir présidé de 2014 à 2017. Le voici de retour à la présidence, succédant à Fabrice Gasnier qui n’avait pas souhaité briguer un nouveau mandat. Jean-Martin Dutour, qui a également été aux manettes d’InterLoire de 2010 à 2013 et de 2017 à 2020, compte en priorité avec son équipe travailler sur l’adaptation du vignoble à l’évolution du climat et sur la poursuite de la montée en gamme des vins de Chinon.

Si le changement climatique permet au cabernet franc, notamment à Chinon, d’atteindre sa pleine maturité et d’engendrer des millésimes de grande qualité, il rend aussi le vignoble plus vulnérable, notamment face au gel. « Or les chercheurs ne savent pas encore quelles sont les conditions de débourrement du cabernet en matière de température et d’hygrométrie, des éléments qui nous permettraient d’anticiper encore mieux le risque », souligne Jean-Martin Dutour.

Autre défi pour l’AOC Chinon, poursuivre son développement commercial dans un contexte d’érosion de la consommation des vins rouges en France. « J’ai de l’ambition pour notre appellation. Elle connaît actuellement une montée en gamme constante de ses vins, avec des cépages remarquables, un vrai engouement des consommateurs », déclare Jean-Martin Dutour. « Ces dernières années, nous avons vendu plus que notre production annuelle, en mobilisant les stocks », souligne Fabrice Gasnier, désormais ex-président de l’ODG Chinon. En début d’année l’appellation a même vu son cours moyen sur le marché du vrac dépasser ceux de ses « rivales » en rouges de Loire, Saumur Champigny et Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

A l’ODG, Jean-Martin Dutour est entouré d’un bureau composé de deux vigneronnes, dont une vice-présidente, Clothilde Pain, et de deux vignerons. « Je me réjouis de cette parité, elle reflète bien l’évolution de notre appellation. Je n’envisage pas ce nouveau mandat sans un véritable travail d’équipe, mené dans la co-construction et l’échange ». Le nouveau président souhaite aussi conforter « la dynamique collective » de l’AOC, qui s’exprime notamment dans la nouvelle maison des vigneronnes et des vignerons de l’ODG, inaugurée en octobre 2022. « Ce lieu est au service de notre AOC, il a déjà accueilli près de 60 réunions », sourit Jean-Martin Dutour. Les adhérents et adhérentes de l’ODG y ont par exemple échangé sur les techniques contre le gel, les Bretts, les hausses de coûts, ils y ont fait des dégustations et y ont même participé à un goûter de Noël des enfants du vignoble.