Un nouveau coffret éco-conçu pour les cuvées de champagne millésimé

M

inimaliste, sobre mais en conservant un éclat luxueux. Voilà toute la problématique des maisons champenoises quand il s’agit de réinventer le packaging de leurs cuvées.

Si Ruinart a lancé les hostilités (LVMH), grâce notamment à un important budget en R&D, avec son étui seconde peau, lancé en 2020, d’autres comme Perrier-Jouët s’inscrivent aussi dans le renouveau du packaging écolo-chic.

Après l’Ecobox, coffret cadeau éco-conçu, lancé en 2020, la maison du groupe Pernod Ricard continue d’honorer son engagement en dévoilant ses nouveaux coffrets destinés à ses cuvées millésimés « Perrier-Jouët Belle Epoque » et « Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé ».

Déjà disponibles chez les cavistes, ces nouveaux packagings confiés au papetier britannique James Cropper qui est aussi à l’origine du packaging « seconde peau » de Ruinart, - on pourra d’ailleurs y voir une ressemblance frappante-, sont conçus à base de pulpe de papier issus de forêts gérées durablement (certification FSC) et de sarments de vigne (5%) récupérés lors de la taille en hiver.

49 grammes

L’esthétisme se traduit par une coiffe dorée et l’anémone du Japon, originellement dessinée en 1902 par Emile Gallé, devenue par la suite emblème de la Maison, se fondant dans un décor embossé. Passé l’attrait des yeux, cet emballage papier minimaliste s’inscrit aussi dans une réflexion vertueuse. Avec un poids plume, 49 grammes (soit un allègement de 93 % par rapport au précédent coffret) « Perrier-Jouët Belle Epoque Cocoon » a aussi été pensé pour être le plus écologique possible : vernis, colle, impression ont été réduits au minimum.

S’inscrivant dans une démarche ambitieuse visant à promouvoir une viticulture plus durable, ce qui est le cas dans la plupart des maisons de champagne, Perrier-Jouët souhaite poursuivre le développement de cette gamme de packagings éco-conçus. « Cette création ultra-légère représente un grand moment pour la marque puisqu'elle marque l'objectif que nous nous sommes fixé d'avoir l'intégralité de notre offre cadeau éco-conçue d'ici 2023, et nous sommes ravis de marquer l'aboutissement avec un si beau design qui montre de manière transparente comment la beauté et la durabilité peuvent fonctionner ensemble, sur le marché du luxe » affirme Audrey Guerin, directrice du développement packaging de Martell Mumm Perrier-Jouët (MMPJ).