Hennessy paie 1 000 km de haies en 10 ans pour ses viticulteurs, et les autres

’arbre qui casse la forêt de vignes : pour rompre avec la monoculture qui pèse sur le vignoble de Cognac et ses paysages, la maison Hennessy ouvre un guichet unique, baptisé "1 000 Palisses", pour financer sur les dix prochaines années la plantation de 1 000 km de haies (appelées palisses dans les Charentes). Coordonnée par Julie Durand chez Hennessy (groupe LVMH), cette initiative met en relation les porteurs de projets, viticulteurs apporteurs ou non chez Hennessy ainsi que des collectivités publiques, avec les experts techniques du programme, les chambres d’agriculture départementales et que le Centre d'Étude Technique Environnemental et Forestier (CETEF). Aboutissant à un dossier technique adapté à chaque cas, le projet d’implantation de haies simples, haies doubles, bosquets et autres arbres isolés débouche sur la prise en charge par Hennessy des achats de plants et fournitures (paillage, protection contre le gibier…).

« Aucune avance n’est à prévoir par le viticulteur » souligne Raphaël Brisson, le responsable viticulture durable pour Hennessy, soulignant que le bénéficiaire des 1 000 Palisses doit préparer le terrain et assurer la plantation (par ses soins ou via un prestataire, à sa charge). Chaque viticulteur s’engage à l’entretien pendant 10 ans de ces essences, ainsi qu’à la préservation des haies en place. « L’idée est de donner envie aux viticulteurs, de Hennessy et les autres » résume Raphaël Brisson. Le responsable technique note qu’il n’y a pas de zone ciblée dans les départements de Charente et Charente-Maritime : le guichet est ouvert à tous les projets. Suivant la cartographie des futures plantations (pilotée par Vitinnov), des corridors écologiques pourront ensuite être construits plus finement, afin de construire une trame verte dans le vignoble de Cognac, qu’il soit fournisseur chez le leader Hennessy ou non.

Changements de paysages

Après un premier chantier de test cet hiver 2022-2023 (avec 34 km de haies plantées pour 174 viticulteurs Hennessy), le guichet des 1 000 palisses a été lancé fin mars et étudie actuellement 150 demandes de vignerons (essentiellement des apporteurs Hennessy) et de collectivités (notamment pour les abords d’écoles). Ayant démontré sa capacité à évoluer, avec une révolution de la gestion de l’enherbement et des couverts végétaux en une décennie, le vignoble charentais est ainsi invité à doper ses haies. Les convaincus le font déjà depuis longtemps pointe Raphaël Brisson, qui note que les réfractaires pourront être rassurés. Si le remembrement des parcelles a facilité la mécanisation, la plantation d’arbres ne va pas empêcher le travail viticole.

Alors que des recherches charentaises sont en cours pour connaître l’impact de l’agroforesterie sur la production d’eaux-de-vie, la plantation d’arbres ne présente que des avantages pour le responsable viticole, citant des effets bénéfiques en termes de séquestration du carbone, de paysage, de biodiversité, de qualité du sol (protection contre l’érosion et amélioration de la pénétration de l’eau)…

CEC

Ne communiquant pas sur les montants investis dans ce projet, Hennessy se positionne avec les 1 000 Palisses dans un soutien individuel à une évolution collective. Incitative, cette aide s’inscrit aussi dans la prochaine évolution de la Certification Environnementale Cognac (CEC), où le volet sur les haies doit être renforcé avec de nouveaux seuils (surface cultivée/surface non cultivée).