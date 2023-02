Planter des arbres dans les vignes grâce au parrainage

D

ans le département du Gard, une poignée d’exploitations viticoles ont pu planter des arbres aux abords de leurs parcelles via des parrainages d’entreprises. « Un peu plus de 9 000 arbres ont été plantés à date grâce au soutien d’une quarantaine d’entreprises, annonce Virginie Sanfelieu, associée responsable partenariats et animation du bureau d’études Agroof à Anduze (30), qui pilote ce programme baptisé 20 000 Pieds sur Terre. Grâce à leur soutien, nous avons également pu financer 57 jours de recherche dans le domaine de l’agroécologie. »

Parmi les derniers chantiers en date, celui du domaine Berry Althoff à Aubais (30), qui s’est vu financer 200 arbres sur les 320 qu’il prévoit de planter. Le négociant bio Jacques Frelin, qui fait partie des entreprises à avoir soutenu cette plantation, a cotisé à hauteur de 150 arbres. Le spécialiste du bio a soutenu d’autres projets tel que celui du domaine d’Eriane à Saint-Mamert où il a cofinancé l’implantation de 155 arbres.

Financement régional

Pour rejoindre le réseau 20 000 Pieds sur Terre, les entreprises doivent être engagés dans une démarche de RSE. Elles peuvent choisir de soutenir en ligne l’exploitation de leur choix. Le financement s’élève à 10 € HT pour un minimum de 30 arbres. Cette cotisation permet de financer le diagnostic et l’élaboration du projet chez l’agriculteur, l’achat de l’arbre, sa protection, son remplacement la première année en cas de mortalité, la coordination du chantier de plantation, le suivi de l’arbre au cours des 5 années suivant sa plantation et l’animation du réseau d’agriculteurs. « Ces projets peuvent être intégralement financés, souligne Virginie Sanfelieu. La région Occitanie prend en effet en charge jusqu’à 40 % du coût de la plantation. »