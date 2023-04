Comment la Région Sud compte soutenir ses viticulteurs ?

C

e 14 avril, le président de la Région Sud se dit « très heureux d’être à Orange pour les 75 ans du lycée viticole », établissement rebaptisé « Pierre Le Roy de Boiseaumarié », cofondateur de l'Institut national des Appellations d'origine (INAO) et de l'Académie du vin de France, ayant également présidé l'Office international de la vigne et du vin (OIV) et créé le syndicat des vignerons des Côtes-du-Rhône.

Renaud Muselier profite de son discours pour réaffirmer son soutien à la filière et aux Côtes du Rhône, dont les vins rouges souffrent d’une baisse de consommation de 40% sur 10 ans. « Nous avons conscience de la difficulté dans laquelle vous vous trouvez » assure-t-il aux vignerons présents, avant de détailler la politique viticole de la Région.

« Nous nous efforçons de travailler de façon équilibrée avec les 3 interprofessions en les accompagnant à hauteur de 125 000 € chacune par an » commence Renaud Muselier.

La Région Sud accompagne également le projet porté par le syndicat Général des Côtes du Rhône de valorisation du repos du sol viticole des Côtes du Rhône par la mise en place de cultures intermédiaires. « Il s’inscrit dans une démarche expérimentale qui s’intègre complétement dans la politique que nous mettons en place ».

Changement climatique et oenotourisme

Cette politique se décline sous 3 axes. Pour aider les exploitations à s’adapter au changement climatique, la Région consacre 300 000 € au financement des organismes régionaux de recherche et de développement dont l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV). « Cette enveloppe permet concrètement d’avoir des données partagées sur le choix variétal davantage adapté à des contraintes hydriques, des fortes températures ; les maladies émergentes ; et la définition de nouveaux systèmes de culture incluant l’irrigation » liste Renaud Muselier.

Après l’épisode de sécheresse intense traversé par les viticulteurs en 2022, le président de la Région rappelle par ailleurs que les travaux d’irrigation sur le territoire sont estimés à plus de 800 millions d’euros sur 10 ans. « La Région ne ménage pas ses efforts sur ce volet. Elle investit 6 millions d’€ par an dans la modernisation et l’extension des réseaux d’irrigation, notamment le projet Haute Provence Rhodanienne qui couvre 81 communes notamment dans le nord Vaucluse, et dans le projet d’extension du canal d’Avignon jusqu’à Châteauneuf de Gadagne ». La Région Sud mobilise son enveloppe FEADER au bénéfice des projets d’hydraulique agricole et promet plus de 13 millions d’euros pour 2023-2027.

Dernier axe, l’œnotourisme, financé à hauteur de 500 000€ chaque année, pour continuer à faire « rayonner les vins d’excellence dans la vallée du Rhône et des grands noms tels que Gigondas, Vacqueyras, Rasteau, ou Châteauneuf-du-Pape, élus meilleurs vins du monde en 2015 ! » enchaîne Renaud Muselier.