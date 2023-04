Le vin de Bordeaux 2050 dÃ©gustÃ© en primeur 2022

D

onnant 25 minutes pour déguster à l’aveugle huit vins de cépages inconnus du millésime 2022 (arinornoa, cabernet sauvignon, mourvèdre…) et proposer l’assemblage le plus représentatif de ce que pourrait être un vin rouge de Bordeaux en 2050 (à partir d’une parcelle expérimentale dans le Médoc), le concours "Blend Masters" a donné l’occasion à quatre œnologues de se distingue ce 13 avril à la Grande Maison (Bordeaux). Examiné par un jury de huit professionnels de la filière, le lot d’Elsa Vigneron (27 ans) a été désigné vainqueur, avec son choix d’allier 40 % d’un lot qui s’est révélé être du merlot, 40 % de malbec et 20 % de cabernet franc. « J’ai cherché à faire un vin qui ressemble à un Bordeaux ayant évolué. Le cabernet sauvignon n’était pas dans ce style. Le malbec a séduit par son équilibre pour contrebalancer la lourdeur du merlot » explique Elsa Vigneron, qui a remporté un magnum du château Latour Carnet et un week-end dans une suite du château Fombrauge (grand cru classé de Saint-Émilion).

Maître de chai pour les vignobles Chatelier à Arveyres (60 ha en appellation Graves de Vayres), la vinificatrice a suivi le BTS viti-œno du lycée Charlemagne de Carcassonne et le diplôme national d’œnologue de l’université de Montpellier. Les trois autres compétiteurs étaient Marion Didierjean (31 ans, œnologue conseil pour Enosens), Tom Estier (26 ans, en doctorat d’œnologie à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de Bordeaux) et Tanguy Ledouble (30 ans, consultant de vignerons espagnols). Salués par le jury, leurs assemblages ont dû jouer avec des caractères astringents, végétaux ou tanniques exacerbés par les conditions météo.

Câbles chauffants

Car le changement climatique, c’est maintenant. En 2022, la température moyenne mesurée sur le vignoble bordelais pendant la saison végétative était supérieure de 2°C aux normales et le déficit pluie s’élevait à 130 mm alerte Julien Lecourt, le responsable R&D du groupe Bernard Magrez. Ayant mis en place des câbles chauffants pour simuler la chaleur de l’année 2050 sur une parcelle expérimentale de 84 cépages au château Latour Carnet (grand cru classé en 1855 du Haut-Médoc), l’expérimentateur n’a pas eu besoin de les allumer en 2022 tant le climat était chaud.

Avec cet exercice, l’occasion est également donnée de montre qu’« assembler c’est apporter de la subtilité et de la différence, c’est s’éloigner de la standardisation en donnant une vraie place à l’humain » indique Julien Laithier, le président cofondateur de la start-up Winespace, développant une Intelligence Artificielle de synthèse des commentaires de dégustation, qui organisait "Blend Masters" en partenariat avec le Concours Mondial de Bruxelles et le groupe Bernard Magrez.