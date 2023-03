Ã

À quoi pourrait ressembler un vin de Bordeaux du millésime 2050 ? Déjà posée en 2017 par l’Association des Journalistes de l’Environnement (AJE) avec le vigneron Pascal Chatonnet (sur des raisins du Languedoc et de Tunisie), la question sera au cœur de "Blend Masters", le premier Top Chef de l’assemblage créé par le groupe vinicole Bernard Magrez, le Concours Mondial de Bruxelles et la start-up Winespace. En cours de recrutement, 5 œnologues seront en lice le 13 avril prochain à la Grande Maison de Bernard Magrez (lieu de réception à Bordeaux) pour réaliser un assemblage en 20 minutes à partir de 8 lots de vins rouges du millésime 2022 à l’aveugle. Les 5 propositions seront dégustées par une quinzaine de jurés (critiques, personnalités…), pour que leurs critiques soient traitées par l’algorithme d’intelligence artificielle de Winespace afin d’en faire sortir les caractéristiques principales et de nommer l’assemblage vainqueur.

Au-delà du concours, l’intérêt est ici de réfléchir et imaginer le vin du futur explique Sylvain Tibaud, PDG de WineSpace. Pour se projeter sur un vin de Bordeaux du millésime 2050, les lots de vins rouges sont issus de la parcelle aux 84 cépages du château Latour Carnet (grand cru classé en 1855 en Haut-Médoc), où le changement climatique est notamment modélisé par des fils chauffants.

Prochaines éditions

Le concours "Blend Masters" pourra se dupliquer à l’avenir selon un rythme et des concepts à définir selon les possibilités de partenariat. La soirée de ce premier concours sera filmée.