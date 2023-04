Tous les codes de la bière dans cette boisson à base de vin

O

n connaissait déjà les vières ou les bières aux arômes de marc de raisin, voici une nouvelle proposition mêlant les codes de la bière et du vin. 33cl, 6% d’alcool, pétillante, capsule de bière, élaborée en association avec un brasseur… La nouvelle boisson Rog & Rosat proposée par les coopérateurs du Cellier des Demoiselles, dans les Corbières, se plaît à jouer du contrepied, tant elle coche toutes les cases pour se retrouver dans le rayon bières des magasins. C’est pourtant le vin qui constitue la base de cette boisson, aromatisée et gazéifiée, que lance la coopérative audoise du Cellier des Demoiselles.

Entre consommation décroissante et volonté de toucher à un nouveau segment de clientèle, la cave a entamé cette nouvelle collaboration avec la brasserie biterroise la Gorge Fraîche. « Il y a à la fois volonté de se démarquer mais aussi proposer un produit avec des codes différents, pour toucher une jeune clientèle pas encore consommatrice de vin », explique Khadija Mezhoud, en charge du marketing pour la coopérative basée à Saint-Laurent-de-la Cabrerisse. Avec un vin rouge (Rog) et un vin rosé (Rosat) de la cave, le brasseur Ludovic Lasserre a composé, élaboré et conditionné deux boissons à base de vin sucrées, pétillantes, peu alcoolisées et adjointes d’arômes naturels pour correspondre à ses attentes de brasseur, en collaboration avec l’équipe technique de la coopérative des Corbières.

Nouvelle génération

« Nous avons produit 6 000 bouteilles 33 cl de chacune de ces couleurs pour une consommation estivale dans le réseau CHR régional et national. C’est avant tout un essai pour voir si ce produit basé sur les codes de la bière fonctionne auprès d’un public de génération Z et millénials plus tournés vers la bière, les cocktails ou encore les no-low », abonde Khadija Mezhoud. Présenté en avant-première lors du salon Wine Paris et testé auprès de jeunes consommateurs, le produit a bénéficié d’un premier accueil très favorable. La grande distribution n’a en revanche pas donné suite « car ils ne savent pas comment positionner le produit, ni dans les vins ni dans les bières », explique la responsable marketing du Cellier des Demoiselles.

Clins d’œil aux racines occitanes, les noms des deux boissons sont un emprunt au patois local pour désigner les couleurs rouge et rosé des vins de base utilisés dans l’élaboration du produit. « Pour l’instant, c’est un produit à vocation éphémère, pour une consommation récréative estivale, tout en espérant pouvoir le pérenniser et emmener ces nouveaux consommateurs vers le vin », valide Khadija Mezhoud.