Les jeunes consommateurs préfèrent de loin la bière et les cocktails aux vins

lébiscitée par 56 % des Français, la bière reste la première boisson alcoolisée préférée, d’une légère tête devant le vin, arrivant à 55 %, annonce le dernier baromètre de l’agence Sowine. Présentant ces résultats ce 28 mars en visioconférence, Arnaud Daphy, associé de Sowine, estime que bières et vins restent « au coude à coude ». Si l’écart se consolide globalement, il se creuse selon les générations : « 53 % des 18-25 ans préfèrent la bière, contre seulement 33 % à préférer le vin. On a 20 points d’écart, ce qui est assez significatif. On sait que les jeunes consommateurs d’aujourd’hui sont ceux de demain » prévient Arnaud Daphy. Qui note que les cocktails arrivent même avant les vins pour les jeunes, avec 48 % des 18-25 ans. Cet attrait pour les cocktails souligne un « écart générationnel », seuls 21 % des 50-65 ans les citant parmi leurs boissons alcoolisées préférées. L’expert ajoute que « le vin reste le champion toute catégorie chez les 50-65 ans qui sont 68 % à le préférer contre 33 % pour la bière ».

Selon leur âge, les consommateurs sont également différemment sensibles aux labels environnementaux présents sur les étiquettes. Si 55 % des sondés déclarent « prendre le temps de regarder si une bouteille de vin affiche une certification environnementale lors de l’achat », cette part monte à 67 % chez les 18-25 ans et 65 % chez les 26-35 ans (respectivement +9 et +2 points en un an). « Les labels environnementaux ont la cote auprès des Français [surtout] auprès des jeunes générations, c’est vraiment un critère important » analyse Marie Mascré, PDG de Sowine. Autre différence selon l’âge, la non-consommation d’alcool : si 15 % des Français déclarent s’abstenir, ils sont 23 % chez les 18-25 ans contre 10 % chez les 50-65 ans.

Cidres

Pour le titre de boissons alcoolisées préférées des Français, les champagnes arrivent en troisième position (37 %), suivis par les cocktails (29 %), tandis que les cidres (22 %) dépassent les spiritueux purs (20 %). Et même « les autres vins effervescents » pointe Arnaud Daphy, indiquant un fort attrait des consommatrices pour le cidre. Autres différences sociologiques dans la préférence parmi les boissons alcoolisés, l’expert rapporte que les hommes sont les premiers à soutenir la bière (67 % de préférence, pour 47 % chez les femmes), au contraire des revenus les plus élevés (plus de 4 000 € net par mois) qui optent plus pour le vin que la bière (respectivement 68 et 57 %).

Se basant sur un sondage en ligne réalisé en décembre 2022 par Dynata sur un échantillon de 1 032 personnes représentatives de la population française entre 18 et 65 ans (méthode des quotas), cette étude ne donne « pas de parts de marché ou d’informations de sortie de caisse », mais « un baromètre d’image, d’opinion » sur « démarche déclarative » précise Sylvain Dadé