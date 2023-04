3 millions hl de vins excédentaires à distiller en Espagne ?

D

e manifestations en réunions de crise, le secteur du vin en Espagne tente de venir en aide aux producteurs qui subissent la montée en flèche des coûts de production simultanément à la baisse des prix des vins. Selon le syndicat agricole COAG, si les premiers affichent une hausse de 55 % par rapport au mois de mars 2021, les deuxièmes régressent de 9,5 %, les vins rouges sans IG passant de 42,93 €/hl en 2022 à un prix plancher de 38,83 €/hl cette année. Conséquence de l’inflation, la consommation domestique a perdu 8 % en un an, tandis que la situation sur le marché mondial a mis à mal les exportations, en baisse de 9,7% sur douze mois se terminant fin janvier 2023.

En toute logique, les stocks à la fin janvier ont atteint 52 millions d’hectolitres, « un niveau bien supérieur à celui des campagnes précédant les mesures d’intervention liées au Covid », affirme la COAG. Résultat : « Le marché est à l’arrêt et les prix chutent, notamment ceux des vins rouges ». Pis encore, les retiraisons stagnent : « Dans le cas des vins blancs, 73 % de la production a été vendue mais seuls 37 % des vins ont été retirés. Pour les rouges, la situation est pire, avec 42 % des vins vendus pour seulement 17 % retirés », note pour sa part le syndicat agricole Apag Extremadura Asaja. Comme le résume globalement la société de courtage internationale Ciatti, « pour l'ensemble du secteur du vin et du moût de raisin, les acheteurs sont très sensibles aux prix et préfèrent attendre plutôt que de se retrouver avec des stocks ou d'avoir payé trop cher ».

3 Mhl demandés en distillation de crise

Dans ce contexte, et depuis plusieurs semaines déjà, les différents organismes professionnels montent au créneau pour demander des aides à l’Etat. Dernier en date : la branche vin des coopératives agroalimentaires, qui réclame une distillation de crise « en quantités suffisantes pour équilibrer l’offre et la demande », et ce, pour les vins rouges. Il s’agit de 3 millions d’hectolitres, dont la moitié serait distillée de façon immédiate et l’autre moitié dès le début de la prochaine campagne. Bien évidemment, le prix payé est au cœur des débats ; le budget requis serait de 60 millions d’euros.

Si certaines régions de production prennent des mesures indépendantes (lire l’encadré), d’autres sont plus circonspectes. C’est le cas de Castilla-La Mancha qui cherche à éviter tout impact de la distillation sur les prix du marché, « grâce à une ligne budgétaire définie », affirme l’Asaja régionale. Et celle-ci de pointer les incertitudes sur le volume de la prochaine récolte : « La campagne peut être affectée par la sécheresse, avec une récolte qui, s'il ne pleut pas, peut être faible et faire évoluer le fonctionnement du marché, les stocks et les prix du raisin lors de la prochaine campagne ». Si la principale région productrice espagnole préfère des mesures d’incitation à la consommation et aux exportations, d’autres souhaiteraient « emboîter le pas à la France », prônant la distillation de crise. Le ministre de l’Agriculture, Luis Planas, privilégie, quant à lui, la vendange en vert et se dit favorable à des décisions régionales sur la distillation de crise.