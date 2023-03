Bernard Magrez explique comment réussir à créer une marque de vin

V

enant de fêter ses 87 ans entre l’Allemagne (salon ProWein à Düsseldorf) et la Chine (rendez-vous Tang Jiu Hui à Chengdu), Bernard Magrez n’est pas avare de son temps et de son énergie pour renforcer sa marque de vin éponyme. Qui figure parmi les 10 marques de vin les plus connues de Chine, « la seule française avec les Rothschild » pointe non sans fierté Bernard Magrez, signant d’un bandeau et de clés papales ses gammes de vins, des vins de négoce aux grands crus classés (châteaux Pape Clément à Pessac-Léognan, Fombrauge à Saint-Émilion, Tour Carnet en Médoc et Clos Haut-Peyraguey à Sauternes)). « En créant depuis une trentaine d’années la marque Bernard Magrez, je voulais prendre le relais des marques bordelaises connues des années 1960 (Calvet, Cruse…) » explique-t-il, construisant ainsi une réponse au développement de vins de marques venus de l’étranger. Dont le modèle pour Bernard Magrez est l’australien Penfolds.

Demandant un virage marketing, passant de l’offre à la demande, cette nouvelle approche est difficile à prendre pour les opérateurs des vins de France, la prépondérance du marché national n’alimentant pas la recherche d’innovation. « Il est difficile de saisir l’évolution concurrentielle en France, comme en Espagne et en Italie, qui sont les trois premiers pays producteurs du monde » résume Bernard Magrez, qui note de belles réussites, comme la marque Minuty, entre vins du château Minuty et vins de négoce M de Minuty. Car fondamentalement, « la force d’une marque c’est de ne pas être limitée par les surfaces. Le château Latour Carnet c’est 250 hectares et 900 000 cols quand il n’y a pas d’aléas : à un moment on ne peut plus s’élargir. La rentabilité de la communication dans le monde entier est limitée par ce volume. »

Une marque doit avoir une mission sociétale et le faire savoir

Conseil aux metteurs en marchés, pour créer de la valeur il faut des valeurs. « Il y a plusieurs façons de faire connaître une marque : la recherche et développement pour la protection de l’environnement, la philanthropie… Une marque doit avoir une mission sociétale et le faire savoir » martèle Bernard Magrez. Une marque doit aussi s’appuyer sur une histoire incarnée. En matière de storytelling, Bernard Magrez peut puiser dans son riche parcours.

Un chemin de vie qui est au centre d’un documentaire américain en finalisation. Sollicité, Bernard Magrez se souvient qu’« ils m’ont dit avoir vu mon passé, relativement douloureux avec les maltraitances de mon père qui m’a mis de côté à 13 ans, mon CAP scieur de bois obtenu à 16 ans, mon entrée chez Cordier à 19 ans… Ils en savaient autant que moi sur ma vie » (voir encadré). Après deux ans de tournage, le documentaire doit aller du centre d’apprentissage de Luchon où Bernard Magrez étudiait dans les années 1950 « en sabot et bleu de travail » à ses récents projets, comme ses pépinières de start-ups, mais aussi sa séquestration. Si le documentaire sera présenté au marché du film du festival de Cannes en mai prochain, étant formaté pour diffusion type Netflix, Bernard Magrez ne cherche pas à savoir ce qui sera dans documentaire : « ils vont mettre un peu de sel, c’est normal » imagine-t-il, ayant l’habitude des interviews sur son enfance : « en Chine et aux États-Unis on me demande toujours de rappeler comment j’ai commencé. Ils aiment les gens qui ont rencontré des difficultés ». Avec le recul, Bernard Magrez reconnaît que « les brimades de mon père ont été le moteur : montrer que je ne suis plus un bon à rien ».

Bernard Magrez sans Bernard Magrez

Au-delà de l’histoire originelle et des valeurs présentes, la marque Bernard Magrez peut-elle se projeter sur un futur sans Bernard Magrez ? « Louis Vuitton existe sans Louis Vuitton. Louis Roederer sans Louis Roederer… Je ne sais combien de marques éponymes ont été construites il y a plus d’un siècle et continuent quand elles sont reprises par un tiers » balaie Bernard Magrez, qui n’a pas en l’état de projet de cession : « je ne suis pas encore là. L’avantage des marques, c’est de traverser le temps si elles sont entretenues, s’il n’y a pas d’erreurs stratégiques et si la communication est efficace. Pour moi ce n’est pas un problème. »