Le salon Dégustez en V.O peine à prendre son élan

A

vec 510 visiteurs en deux jours, la 2ème édition du salon montpelliérain Dégustez en V.O ne remplit pas les promesses attendues. « Il y a un signe qui ne trompe pas sur un salon : quand les exposants commencent à passer du temps à déguster les vins les uns des autres, c’est que le visitorat n’est pas suffisant », commentait brièvement un visiteur professionnel croisé dans les allées du Corum de Montpellier.

Ce constat avait été particulièrement relevé en 2022, pour une 1ère édition où 213 exposants avaient accompagné le lancement de ce nouveau salon. Seuls 600 visiteurs avaient fréquenté les allées pendant deux jours, un ratio trop faible qui avait déçu beaucoup de participants. Ce raté s’expliquait néanmoins par le décalage, contraint par le Covid, du salon au mois de mai, peu propice à attirer les acheteurs professionnels.

Nouvelle approche

Cette édition 2023 s’inscrivait donc dans une approche plus efficace et adaptée aux attentes des exposants. Pour éviter des allées trop clairsemées, la taille du salon a été revue à la baisse, avec 120 participants, dont 25 ayant fait le déplacement depuis les vignobles du Sud-Ouest. « C’est un salon taillé pour des producteurs de taille modeste n’ayant pas la capacité ou les moyens de s’engager sur des salons plus importants comme Wine Paris », explique Jean-Philippe Granier, directeur technique du syndicat AOP Languedoc, en charge de l’organisation de l’évènement.

Si le nombre de visiteurs a baissé par rapport à l’édition précédente, la proportion de ceux-ci par exposant est néanmoins meilleure, rendant les allées plus animées qu’en mai 2022. « Mais le premier jour était ouvert au grand public, nous avons donc surtout servi nos vins à des particuliers. Cela nous a bien occupés, mais ce n’est pas ce qui fait tourner la boutique. Un salon réussi est un salon où nous collectons des contacts pour le business », expliquait ainsi une exposante de l’ouest héraultais. D'autres se montraient tout de même satisfaits de présenter leurs vins à des particuliers avertis. Une vigneronne de Faugères témoignait quant à elle de contacts constructifs lors de la 2ème journée réservée au visitorat professionnel. Majoritairement, les exposants interrogés restaient néanmoins sur leur faim, tout en soulignant les efforts de l’organisation pour promouvoir l’évènement et contacter la filière professionnelle.

Concept hybride à pousser

Les pré-inscriptions témoignaient pourtant de plus de 500 professionnels intéressés. Une personne dédiée a même engagé un important travail de démarchage téléphonique pour mobiliser ces professionnels. Aujourd'hui, la perspective d’une 3ème édition n’est pas encore certaine, aucune date n’ayant été communiquée pour une mouture 2024. « La réflexion est maintenue sur le positionnement temporel, mais également sur l’idée même du salon tel qu’on l’entend. Le succès des rencontres estivales comme O’Millésimes conforte l’idée de concept hybride à pousser, où le vin n’est pas nécessairement le seul centre d’intérêt », valide Stéphanie Daumas, directrice du syndicat AOP Languedoc. Des évolutions sont donc à envisager si édition 2024 il y a.

Juste avant Prowein et après l’enchaînement de Millésime Bio, Wine Paris, voire le nouveau ‘Vins de Provence expériences’ qui a réuni 900 visiteurs dès sa 1ère édition à Marseille, le positionnement et le format de Dégustez en V.O devraient donc être encore affinés. Toujours en course pour l’élection de capitale européenne de la culture en 2028 et labellisée ‘Vignobles et découvertes’ en 2022, la ville de Montpellier mise fortement sur le levier viticole pour affirmer sa position de capitale du vin. Un salon des vins reconnu et pérennisé semble donc incontournable.