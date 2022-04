La métropole de Montpellier labellisée

L

e maire de Montpellier Michaël Delafosse s‘est félicité, ce jeudi 7 avril, de la labellisation "Vignobles et découvertes" décernée le 7 mars dernier par Atout France à l’agglomération Montpellier Méditerranée Métropole, dont il est également le président.

« Le vin fait partie de l'ADN de Montpellier, de notre patrimoine historique, culturel et naturel, mais c'est aussi l'avenir de notre métropole », avance le maire de Montpellier pour expliquer la candidature de la métropole à ce label. « Grâce à celui-ci, nous allons renforcer l'attractivité et la visibilité de notre territoire en matière touristique et accompagner la structuration de la filière pour proposer à tous ceux qui sillonnent notre région une offre complète et diversifiée d'activités autour du vin, tout en mutualisant nos moyens », renchérit-il dans un communiqué de presse.

Destination vignobles de Montpellier

Forte de ses 31 communes, la métropole va utiliser ce label « dans la construction de 'Destination vignobles de Montpellier', pour faire de Montpellier Méditerranée métropole une capitale du vin, avec sa situation unique au cœur de la 1ère région viticole du monde, qui assume à elle seule 33 % de la production française de vin », appuie Michaël Delafosse.

Labellisée pour trois ans, cette "Destination vignobles de Montpellier" s’appuie « sur quatre piliers qui font la richesse du territoire : l’histoire et le patrimoine, l’art de vivre et la convivialité, la diversité et la qualité des vins, et notre environnement et sa biodiversité », déroule le maire. Cinq AOC et cinq IGP se côtoient sur le territoire d’une métropole montpelliéraine qui a mobilisé 72 partenaires (caveaux, hébergements, restauration, patrimoine, tourisme, évènementiel) autour de cette "Destination Vignobles".

De 2022 à 2025, la mise en application de ce plan passera par la structuration de l’offre touristique autour du vin, la création d’une route des vins au sein de la métropole « et en collaboration avec les destinations voisines » ou le développement de randonnées œnologiques. Un circuit oenotouristique sera même développé en centre-ville, tout en adaptant une offre spécifique aux familles.

Vignoble aux portes de Montpellier

Avec 200 viticulteurs sur plus de 4 000 hectares, la métropole montpellieraine se targue « d’abriter sur son territoire une richesse viticole à laquelle aucune autre métropole française ne peut prétendre, le vignoble est aux portes de Montpellier, lien intime entre la ville et la campagne », poursuit le 1er édile. Forte de son histoire, de ses instituts de recherche et de son offre de formation spécifiques, la métropole avait déjà lancé, en septembre 2021, la création d’un pôle vin, « destiné à affirmer cette ambition de devenir une capitale nationale et internationale du vin ».

Ce pôle vin devra centraliser et coordonner les actions des différents acteurs de la filière, « pour la valoriser, car Montpellier avait accumulé un retard important pour cette filière d’excellence, il s’agit à présent de le combler », réagit Michaël Delafosse. Dans le même temps, un conseil des vins de Montpellier, réunissant élus et professionnels de la filière, avait été créé pour animer la concertation entre tous les acteurs.

Un futur institut de la vigne et du vin est également attendu en 2025 pour réunir dans un même endroit le pôle d’excellence de la recherche, l’enseignement et l’innovation de cette filière.