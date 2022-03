Lieu unique pour la recherche et la formation sur la vigne et le vin à Montpellier

L

e pôle montpelliérain de recherche et formation sur la vigne et le vin veut gagner en visibilité. A l’horizon 2026, il s’installera dans un nouveau bâtiment de 5 000 m2, édifié sur le campus de la Gaillarde, site historique de l’Institut Agro, au cœur de Montpellier (Hérault).

« A Montpellier, près de 300 agents travaillent en recherche et formation sur la vigne et le vin, que ce soit à l’Institut Agro, l’Institut National de la Recherche pour l'Agriculture et l'Environnnement (Inrae), l’Université ou l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV). Mais ces équipes sont éclatées dans différents sites et locaux » indique Laurent Torregrosa, directeur de l’IHEV (Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin), ajoutant que « ce projet de nouveau bâtiment vise à revoir cette organisation et de regrouper sur un même lieu une partie de ces effectifs. Le bâtiment comprendra des espaces dédiés à l’accueil d’entreprises et de chercheurs étrangers pour favoriser le transfert de technologie. Rapprocher chercheurs, enseignants étudiants et entreprises est incontournable si on veut continuer à innover. Les entreprises ont bien compris que l’innovation est un facteur-clé pour assurer le leadership de la filière viticole à long terme : depuis 10 ans, elles nous sollicitent de de plus en plus pour financer des thèses ou détacher des chercheurs. Avec ces nouveaux locaux, nous aurons une capacité d’accueil accrue. »

La société Lallemand par exemple, dispose déjà d’une équipe de chercheurs dans l’Unité Mixte de Recherche des sciences pour l’œnologie (UMR SPO). Des thèses sont financées par des sociétés comme Advini, Moët et Chandon, ou encore des interprofessions.

Un investissement de 20 M€

Adossé au vignoble pédagogique en place sur le campus, ce nouveau bâtiment, au look futuriste, sera une porte d’entrée bien visible sur le campus, visant à redonner tout son aura à ce pôle vigne et vin, qui a pâti ces dernières années de son éparpillement. Il représente un investissement de 20 M€ co-financé par l’Etat, les collectivités territoriales, l’Institut Agro, l’Inrae et des entreprises privées. L’ouverture est prévue à l’horizon 2025-2026.

Le pôle montpellierain de recherche sur la vigne et le vin est éclaté en 12 UMR (unité mixtes de recherche), 2 UMT (unité mixte de technologie) et 4 chaires d’entreprises. En matière de formation, l’IHEV propose 7 formations diplômantes : de la licence, au master en passant par le diplôme d’œnologue et d’ingénieur agronome. Il accueille 250 étudiants par an, ce qui en fait une des plus gros pôles français de formation en vigne et vin.