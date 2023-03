Objectifs atteints pour le premier salon

L

es petits plats dans les grands. Après deux jours au cœur d’un lieu iconique de la région provençale, le palais du Pharo à Marseille, le nouveau salon Vins de Provence expériences vient de s’achever sur une sensation de réussite pour les organisateurs. Dès le 1er jour, les 600 visites attendues d’acheteurs et prescripteurs professionnels du vin français ou internationaux étaient atteintes, satisfaisant Eric Pastorino, président du conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP), organisateur de ce nouvel évènement. « Ce salon est l’aboutissement d’une volonté politique de ma part pour réunir au sein d’un même lieu les trois appellations des vins de Provence (côtes de Provence, coteaux d’Aix en Provence et coteaux Varois en Provence ), pour la 1ère fois en 20 ans », explique le président du CIVP. 180 caves particulières, coopératives ou négociants ont répondu présents alors que 1 100 visiteurs s’étaient inscrits à la veille de l’ouverture du salon. 900 visiteurs ont finalement été enregistrés pour ces deux jours de salon.

Aux côtés d’Eric Pastorino, le président de région Renaud Muselier est venu inaugurer ce nouveau salon pour appuyer l’unité des forces vives du territoire provençal derrière cet évènement qui « vise à consolider et à renforcer la dynamique de croissance des vins de Provence sur les marchés, en France comme à l’international », appuie un communiqué de l’organisation du salon.

Top chefs

A côté des classiques conférences, masterclass, espace de dégustation libre, et échanges entre producteurs et visiteurs dans les allées du salon, des interludes gastronomiques ont été mis en musique par des chefs de Provence, dont Alexandre Mazzia, triplement étoilé et à la tête de l’un des restaurants le plus réputés au monde. A travers ce nouveau salon, le CIVP a souhaité « donner un nouvel élan à nos vins et assumer notre position de leader mondial du rosé », comme l’a souligné Renaud Muselier lors de son discours inaugural.

Le président de région n’a pas manqué de souligner combien vin et tourisme peuvent être liés en Paca, appuyant que « la promotion est indispensable pour rayonner en France et à l’international, mais aussi dans la valorisation du patrimoine et l’identité locale ». Avant de s’envoler vers Paris et la salon international de l’agriculture, Renaud Muselier n’a également pas manqué d’insister sur l’enjeu incontournable de l’eau pour la filière, et de l’engagement de la région « dans la modernisation et l’extension des réseaux d’irrigation ».

Dans deux ans

La date et le lieu de la prochaine édition ne sont pas encore arrêtés mais une rotation entre les départements de production de l’interprofession provençale sera de mise. « Marseille a permis de lancer ce salon avec tous les avantages de transports, d’accessibilité et de qualité d’accueil du palais du Pharo. Cette période de fin février est parfaite pour le business et la disponibilité des vignerons mais le salon ne sera renouvelé que tous les deux ans pour ne pas trop peser sur les budgets de la production et de l’interprofession », termine Eric Pastorino.