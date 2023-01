Les vins de Provence frais comme une rose dans leur nouvelle communication

T

out vêtus de rose. Les trois barmaids qui ont posé pour la nouvelle campagne publicitaire des AOP de Provence arborent la couleur phare du vignoble, à l’origine de son succès en France et à l’export. Succès qui a entraîné une valorisation de l’offre du bassin - les prix de vente des rosés provençaux ont pratiquement doublé en dix ans en grande distribution tricolore – ainsi qu’une réorientation des débouchés à l’export qui avale aujourd’hui plus de 40 % de la mise en marché du vignoble.

La nouvelle campagne de pub a été pensée pour accompagner ces évolutions. « Elle se veut le reflet de la forte premiumisation enregistrée par nos rosés au cours des dernières années », souligne Carole Guinchard, directrice marketing et communication du Conseil Interprofessionnel du Vin de Provence (CIVP) qui en a présenté les contours le 25 janvier à Marseille (Bouches-du-Rhône) aux côtés d’Éric Pastorino, président, et de Brice Eymard, directeur. Autre ambition allouée à cette campagne, démarquer les rosés provençaux de ceux des autres régions qui ont pris le virage de la couleur, en tentant de surfer avec plus ou moins de réussite, sur le succès des premiers.

Photographe de stars

Pour y parvenir, le CIVP a fait appel au photographe Philippe Jarrigeon qui a collaboré avec des stars (comme la chanteuse Katy Perry, les rappeurs Snoop Dog, Pharrell Williams) et les grands noms de la mode (tels Jean-Paul Gauthier, Chanel, Dior…). C’est lui qui a shooté les visuels de cette campagne qui s’adresse à une cible jeune, urbaine, branchée et dotée d’un certain pouvoir d’achat. Les barmaids qui sont de vrais professionnels ont été mis en scène dans des bars de la Côte-d’Azur, à Hyères et Nice. Les paysages, la mer et les allées de cyprès, illustrent la magie et l’art de vivre du terroir provençal.

Les professionnels veulent donner à cette campagne une ampleur supérieure aux précédents opus. Ils ont donc voté en faveur d’un doublement du budget média. Ces visuels signés, « Les rosés de Provence, des rosés qui se distinguent », seront donc diffusés en affichage, presse et sur le digital en France ainsi qu’à l’export à partir du printemps prochain. En attendant, le CIVP, toujours dans l’optique de mettre en avant sa position de leader des rosés, organise pour la première fois au palais du Pharo à Marseille, les lundi 27 et mardi 28 février prochains, Vins de Provence Expériences. Un salon professionnels ouvert aux acheteurs du monde entier.