100 % de raisins en biodynamie pour cette cave coopérative de Provence

Correns, les 32 adhérents de la petite coopérative de ce village varois ont produit, pour la 2ème année consécutive en 2022, 100 % de leurs raisins certifiés en biodynamie par le label Demeter. Déjà pionnière sur le bio, vers lequel l’ensemble des adhérents s’est tourné depuis plus de 25 ans, la cave vient de relever un nouveau challenge, entamé en 2016. « Nous sommes une cave atypique, par sa petite taille et par cet engagement vers le bio, pour lequel la production de la cave a été certifiée en 1997. Celui-ci avait répondu à des convictions qui nous ont ensuite réussi sur le plan financier lorsque le bio a pris son essor. L’arrivée d’une nouvelle génération d’adhérents a ensuite fait avancer et mettre en marche cette nouvelle approche vers la biodynamie », observe Fabien Mistre, président de la cave des vignerons de Correns depuis 2005, « mais ne nous y trompons pas, c’est d’abord la qualité de nos produits qui nous a permis de les vendre et fidéliser nos clients, les labels bio ou Demeter viennent comme un bonus qu’ils apprécient ».

Tourmentés par des difficultés économiques à la fin des années 1990, les Vignerons de Correns produisaient une majorité de vins blancs pour un marché qui n’en voulait pas. Ils prennent le tournant du bio et du rosé grâce aux aides européennes sans que la valorisation soit encore au rendez-vous. « Nous avons même fusionné avec la cave voisine pour dépasser les difficultés. Mais lorsque la 1ère vague d’intérêt pour le vin bio est arrivée dans les années 2000, nous nous sommes retrouvés comme principal metteur en marché de Côtes de Provence rosés bio », déroule Fabien Mistre. Les bonnes années s’enchaînent et la cave redevient attractive pour les jeunes. Soucieux de préserver leur particularité, les adhérents refusent pourtant de s’étendre et font le choix de ne garder qu’une implantation communale. « Nous restons aujourd’hui 32 adhérents pour une production moyenne de 8 000 hl, mais 70 % de ce volume est commercialisé directement en bouteilles dans nos trois caveaux et la boutique en ligne », précise le président.

Mutualisation de moyens

Le passage en biodynamie n’a pas répondu à une attente particulière de sa clientèle, mais bien à la volonté des adhérents. Ils se sont formés auprès du Cabinet d’Agronomie Provençale, avant d’aboutir à la certification Demeter de la production de raisins en 2021. « Nous avons décidé de mutualiser cette certification pour que la cave prenne en charge le coût et la partie administrative. Côté matériel, une Cuma adossée à la cave a permis l’achat commun du matériel, et compte tenu de notre fonctionnement en grande famille, nous nous rendons service pour les pulvérisations », reprend Fabien Mistre. Un salarié dédié gère également les achats et la logistique d’approvisionnement mais la fierté du président réside également dans la capacité de valorisation de ces vins produits.

« En bio, nous valorisions déjà très bien les 30 % de notre volume destiné au vrac pour générer de la trésorerie rapide. Dès 2021, nous avons trouvé preneur pour 350 hl issus de raisins certifiés Demeter, pour atteindre 800 hl cette année. L’offre vrac est inexistante donc nous avons vendu à un prix très bien valorisé, reproduisant ce qui s’était passé à l’époque de nos débuts en bio », valide le président des vignerons de Correns. Alors que la cave produit maintenant plus de la moitié de ses volumes en rosé, Fabien Mistre estime encore trop précoce d’envisager la certification Demeter pour les vins. « Nous allons commencer par nos 20 % de vins rouges, moins dépendants des conditions de conservation, car cela reste technologiquement encore une peu délicat pour les rosés », précise-t-il.