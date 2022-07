Avec O'Millésimes, Montpellier resserre le lien entre vin et culture

E

n disant définitivement adieu à ses Estivales du vendredi soir, Montpellier métropole présente O’Millésimes, une série de « quatre rencontres culturelles et festives autour du vin », qui se dérouleront les 29 et 30 juillet puis les 19 et 20 août au sein de la pinède nord du domaine d’O.

Le maire de Montpellier Michaël Delafosse l’annonce sans détour, « il y aura nécessairement des regrets et des mécontents quant à l’abandon du format de ces Estivales qui ont fait tant d’émules dans l’ensemble des communes de l’agglomération, mais nous faisons le choix fort d’intégrer entièrement le vin avec la culture au sein d’un lieu de premier plan des évènements culturels montpelliérains ». C’est peu dire que les Estivales montpelliéraines ont contribué à la connexion entre le vignoble régional et sa métropole. Installées sur l’esplanade Charles De Gaulle depuis 2005, elles ont constitué un rendez-vous incontournable qui a largement essaimé dans beaucoup de communes de la région.

Dimension culturelle

Dans le cadre de sa volonté de faire de la métropole de Montpellier « une capitale du vin » et de sa candidature comme capitale européenne de la culture pour 2028, Michaël Delafosse présente la création de O’Millésimes comme « une stratégie plus qualitative de mise en avant du vin, en association avec la dimension culturelle qu’il revêt pour notre ville et notre région, dimension qui trouvera d’ailleurs une place de choix dans la candidature comme capitale européenne de la culture ». Sans oublier de préciser que cette manifestation « s'intègre dans le label ‘Vignobles et Découvertes’ décerné par Atout France cet hiver » à l’agglomération Montpellier Méditerranée métropole.

Au menu donc des quatre soirées programmées pour cet été 2022 : 32 producteurs issus des AOC et IGP du Languedoc, accompagnés à chaque fois de quatre producteurs alimentaires régionaux proposant charcuteries, fromages, produits de la mer ou glaces. Animations musicales, performances de cirque, studio photo viendront rythmer les soirées, pendant qu’un plateau radio fera office de fil conducteur pour proposer des interviews et portraits croisés de vignerons, des masterclass d'œnologues et sommeliers, un abécédaire du vin, des micro-conférences et des rencontres avec des artistes.

Place aux enfants

Parce que le vin ne doit pas juste concerner les parents, des ateliers pour les enfants se tiendront tout au long de la soirée, proposant même des ateliers d’œnologie, de mixologie ou de « customisation des bouteilles ». « C’est un constat qui remonte à chaque occasion évènementielle : rien n’est pensé pour les enfants. Nous aurons là un chapiteau qui leur est entièrement dédié avec des thématiques touchant à la dimension d’assemblage des goûts et saveurs, bien évidemment sans alcool », reprend Michaël Delafosse.