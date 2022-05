Petit salon

S

e tenant ce lundi 2 et ce mardi 3 au palais des congrès de Montpellier, le Corum, le premier salon "Dégustez en V.O !" laisse un sentiment de rendez-vous manqué à ses 213 exposants ayant accueilli 600 visiteurs d’après les premiers chiffres. « L’organisation est top, mais pour la fréquentation, c’est autre chose » résume une exposante héraultaise. « 800 € TTC le stand, des frais de déplacement et de logement, c’est cher pour une dégustation avec d’autres exposants » grince un vigneron du Sud-Ouest. Si les regrets sont plus ou moins vifs selon les stands, chacun a son lot d’explications.

À commencer par la date tardive du début mai (sa tenue en mars ayant été reportée à cause des contraintes covid du variant omicron ce début 2022), "Dégustez en V.O !" venant en fin de saison des salons (Wine Paris & Vinexpo Paris et Millésime Bio notamment, ProWein ayant été reporté à la mi-mai). « Il a fallu gérer la pression covid. Tout le calendrier des salons a été chamboulé » rappelle Stéphanie Daumas, qui dirige le syndicat de l’AOC Languedoc à l’origine de cette initiative. « Il est sûr que l’alignement des planètes n’était pas parfait » ajoute l’organisatrice, soulignant qu’il fallait se lancer avec une première édition pour installer l’évènement dans le calendrier de la filière vin. « On veut cohabiter avec les salons qui existent aujourd’hui avec une offre différente dans son lieu (le centre-ville), sa taille humaine (la limite est fixée à 500 exposants) et ses animations (un symposium technique, des soirées en ville et des séjours dans le vignoble) » explique-t-elle.

Vide de Vinisud

Les exposants s’accordent sur la difficulté à créer un évènement ex-nihilo : « un premier salon n’est jamais évident. Il faut 3 à 4 ans pour que ça marche et que ça prenne position » rapporte un vigneron gardois, rapportant l’envie d’avoir un salon local depuis le départ de Vinisud. « On ne pense pas notre salon comme un Vinisud. Nous souhaitons un rendez-vous des vins de l’Occitanie, AOP et IGP du Languedoc, du Roussillon et du Sud-Ouest » précise Stéphanie Daumas.

Revenant au début d’année, les prochaines dates du salon "Dégustez en V.O !" sont fixées au dimanche 5 et lundi 6 mars 2023, au dimanche 9 et lundi 10 mars 2024.