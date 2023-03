«

Un projet collectif aussi ambitieux qu’authentique ». C’est ainsi que Francis Backert décrit l’initiative portée depuis 2019 par le Syndicat des vignerons indépendants d’Alsace (Synvira) qu’il préside.

Installé place Gutenberg, au rez-de-chaussée du bâtiment de 1585 abritant jusque là la Chambre de commerce et d’industrie, le Comptoir des vignerons alsaciens doit devenir un fer de lance commercial pour 75 domaines répartis du nord au sud de la route des vins. Chacun a sélectionné cinq de ses vins dont un crémant et un grand vin (grand cru, vendange tardive).

Le référencement est établi pour six mois. « L’objectif est de proposer une gamme large et profonde en terme de terroirs et de prix. La SAS achètera le vin au domaine et le revendra à un tarif caviste. Chaque domaine fera figurer sur la carte une bouteille à moins de 10 € » signale Alain Renou, directeur de la nouvelle structure. Des dégustations ludiques et/ou des formations seront programmées.

Un énorme potentiel de clientèle

Dans un premier temps, le Comptoir des vignerons ouvrira du mardi au samedi, de 10 à 19 h. Mais à l’usage la période d’ouverture pourrait être étendue. Le magasin de 170 m² (1) accueillera chaque jour un viticulteur chargé de l’animation, qui parlera de lui comme de ses collègues.

Il dispose d’un potentiel de clientèle énorme : les 500 000 habitants de l’agglomération strasbourgeoise et les 15 millions de personnes qui visitent chaque année la ville et dont moins de 10 % font un crochet par un domaine viticole pendant leur séjour.

« Le Comptoir des vignerons a prévu de livrer les acheteurs par vélo-cargo dans un rayon de cinq kilomètres et par un véhicule électrique sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Pour les commandes hors région, chaque domaine expédiera en direct » détaille Magali Weiss, responsable du magasin.

(1) La surface au rez-de-chaussée se double d’une cave voûtée de 190 m² sans doute promise à devenir un lieu accueillant de l’événementiel.