Emmanuel Macron prône

P

assant ce 25 février par le pavillon des vins de France lors de l’inauguration du Salon International de l’Agriculture (Porte de Versailles, Paris), le président de la République, Emmanuel Macron, n’a pas hésité à trinquer avec l’ensemble des acteurs de la filière. Et de leur souhaiter clairement bonne santé : « les verres ont tinté pour les deux vins dégustés, santé ! Tous, nous nous sommes appliqués à bien le faire » pointe Bernard Farges, le président du Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d'origine et à indication géographique (CNIV). De quoi répondre à la campagne « la bonne santé n’a rien à voir avec l’alcool » de janvier 2023 de Santé publique France (en partenariat avec le ministère de la Santé) lancée pour le "Défi de janvier" (ou "dry january") pour « débanaliser la consommation d’alcool en interpellant sur le caractère absurde de se souhaiter une "bonne santé" ou "santé" en trinquant avec des verres d’alcool ».

Une énième stigmatisation de la consommation de boissons alcoolisées en général, et du vin en particulier, qui n’a pas laissé insensible le président de la République. « Il n’a visiblement pas été consulté et n’a pas apprécié » rapporte Jérôme Despey, président du conseil spécialisé vin de FranceAgrimer, pour qui ajoute que le chef de l’État est très clair : il continuera à défendre le vin comme par le passé*.

Consommation modérée

D’après des participants, Emmanuel Macron a déclaré prôner la « modération plutôt que l’éradication » dans la consommation de vin. « Ça nous va bien ! » salue Samuel Montgermont, le président de Vin & Société, qui souligne un soutien clair en faveur de la consommation modérée promue depuis des années par les opérateurs vitivinicoles. Une approche saluée par Emmanuel Macron qui a indiqué que la filière vin devrait être partie prenante dans l’établissement des plans de santé sur l’alcool.

À noter que le président de la République a également été sensibilisé aux conséquences de la résolution irlandaise d’étiquetage des dangers liés à la consommation d’alcool, avec la présentation de bouteilles affichant les avertissements sanitaires "consommer de l'alcool provoque des maladies du foie" et "il y a un lien direct entre l'alcool et les cancers mortels". « Cet étiquetage fragmente le marché européen et montre la fragilité du marché unique. On ne pourra plus envoyer la même bouteille en Belgique et en Irlande » prévient Samuel Montgermont.

* : Lors de la campagne présidentielle de 2022, Emmanuel Macron indiquait à Vitisphere qu’« il faut avant tout travailler sur la prévention contre les consommations excessives et les consommations à risque, les femmes enceintes et les jeunes par exemple. Il ne s’agit pas d’aller vers le zéro alcool mais bien de prévenir les excès et de mieux aider ceux qui sont dans la dépendance à en sortir. »