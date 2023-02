Succès pour les salons

H

abituée du salon Haut Les Vins, Mireille Daret, productrice de Sauternes, apprécie cette « réunion d’artisans passionnés et respectueux ». Elle se rendra également à l’édition en marge de Prowein car « c’est une bonne ambiance de travail et très simple pour nous, car l’organisation s’occupe de tout ».

L’alsacien Remy Gresser est aussi un fidèle de Paris et de Düsseldorf, qu’il fréquente en « off » car « Wine Paris et Prowein doivent contenir leurs tarifs s’ils veulent garder leurs exposants ».

Elie Renardat-Fâche, vigneron de Cerdon (Ain) a vu plus d’étrangers que l’an dernier, « des importateurs qui connaissent souvent mieux que les Français nos appellations rares ». Même satisfaction pour Quentin Bourse, du domaine Le Sot de l’Ange à Azay-le-Rideau (Indre & Loire) qui cherchait des contacts en Europe.

Si manquaient au rendez-vous les sommeliers retenus par la finale du concours du meilleur sommelier du monde en ce dimanche veille de Wine-Paris & Vinexpo, les cavistes, restaurateurs, et surtout importateurs avaient accepté l’invitation à la 23è édition de Haut les Vins, créé jadis aux portes de Vinexpo à Bordeaux.

L’organisatrice Laurence Texier (Vins Eric Texier, vallée du Rhône) a noté un supplément de visiteurs inscrits de 25%. Côté exposants, elle refuse du monde car la salle de la Maison des Métallos (Paris 11è) est adaptée aux 54 exposants avec sa hauteur sous plafond et sa lumière naturelle.

Vignerons de Nature

Pour la 3ème année à l’hôtel Mercure, en face du parc d’exposition de la Porte de Versailles, Florence Chazallon (Château de la Sèlve, Ardèche) accueillait sur deux jours une trentaine de ses Vignerons de Nature, avec un maximum de visiteurs étrangers le dimanche, avant l’ouverture de Wine Paris & Vinexpo.

Même principe qu’à Haut Les Vins, des vignerons regroupés par affinité, sans label obligatoire, français avec quelques européens, une fenêtre ouverte aussi sur le cidre et autres boissons. La différence est que le collectif Vignerons de Nature possède une plateforme commerciale, qui distribue les vins des vignerons, dont 40% à l’export.

Paul Fouassier, de Sancerre, un pilier du groupe était aussi présent sur WineParis et Vinexpo, « pour ne pas avoir à aller à Prowein ». On a entendu encore beaucoup parler anglais entre les stands le lundi. Gilles Berlioz, savoyard de Chignin n’a pas grand-chose à vendre mais il est là pour soutenir : « On est reconnaissant, car sans Vigneron de Nature, on ne pourrait pas distribuer, avec nos 8 hectares ».

Haut les Vins sera à Prowein le 18 mars, Vignerons de Nature y sera du 19 au 21 mars.