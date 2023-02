Dépassant 35 000 visiteurs, la salon Wine Paris consolide sa stature internationale

U

n salon qui fait le plein et du bien. Fermant ce mercredi 15 février ses portes après trois journées intenses à la porte de Versailles (surtout le lundi 13, avec des tensions sur les verres à déguster, et aussi le mardi 14), l’évènement professionnel Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 enregistre une hausse de 41 % de son visitorat par rapport à 2022 : soit 36 334 visiteurs (par rapport aux 25 739 visiteurs de 2021). Ayant augmenté de 20 % ses surfaces d’exposition et de 18 % son nombre d’exposants (avec 3 387 stands), le salon continue de marquer des points face à la concurrence du rendez-vous allemand ProWein, situé à Düsseldorf, qui réunit 6 000 exposants, à 89 % étrangers.

Si l’offre de Vinexpo & Wine Paris reste dominée par les vins et spiritueux français (4 des 6 halls d’exposition), l’organisation souligne son ouverture croissante : « il y a une reconnaissance de la portée internationale du salon. Nous sommes plus qu’un rendez-vous franco-français » pointe Rodolphe Lameyse, le directeur de l’organisateur Vinexposium, qui souligne une « croissance majoritairement par l’étranger » pour les visiteurs (38% d'étrangers, de 149 pays, soit +85% de visiteurs internationaux), et les exposants. Illustration avec le stand des vins californiens, présents pour la première fois : « nous sommes présents pour deux raisons : construire de la visibilité en investissant sur le marché français (en montrant l’engagement et l’intérêt des producteurs) et participer à une plateforme internationale supplémentaire à ProWein pour accéder à d’autres acheteurs internationaux » explique Honore Comfort, la vice-présidente de l’Institut Californien du Vin (Wine Institute). Le top 5 des pays visiteurs après la France inclue la Belgique, les Etats-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne, indique l'organisation du salon.

Nous préférons tous passer une nuit à Paris plutôt qu’à Düsseldorf

De nouveau présent à Paris avec un stand en croissance (de 55 à 75 exposants), l’interprofession des vins du Portugal vise essentiellement les marchés internationaux (le marché français étant difficile à pénétrer pour les vins étrangers en général et portugais en particulier, en dehors des portos d’entrée de gamme). « Nous recevons une majorité de visiteurs étrangers, 80 % sur les premiers jours. C’est un salon international » témoigne Frederico Falcão, le président de ViniPortugal, ajoutant que s’il n’a « pas de boule de cristal, je pense que le salon Wine Paris va devenir plus important que ProWein. Il y aura toujours deux salons, mais Wine Paris va encore grandir s’il réussit à attirer le visitorat international. Ce qui est fait actuellement. Nous préférons tous passer une nuit à Paris plutôt qu’à Düsseldorf… »

Saint-Valentin

Qui plus est pour la Saint-Valentin, qui tombe pendant ce salon annuel calé sur la mi-février : de quoi permettre à Rodolphe Lameyse de souligner l’idylle entre son salon et la filière vin. Qui plus est malgré une conjoncture pesante pour les vins et spiritueux. « C’est un bon évènement malgré un contexte incertain (de la guerre en Ukraine à l’inflation, en passant par la déconsommation), ce qui témoigne de la volonté de conquête de la filière vin » indique Rodolphe Lameyse. L’envie des acheteurs est sans doute le terme qui revient le plus dans les retours des exposants à la fermeture du salon.

Un salon est un investissement indispensable

« On constate une bonne dynamique d’achat. Les gens ont envie de travailler, les cavistes préparent le printemps, les agents à l’export cherchent des nouveautés… » pointe Pierre-Henry Cozyns, président du Syndicat des Vins Bio de Nouvelle-Aquitaine. Ayant exposé ce début d’année dans d’autres salons actifs comme Millésime Bio (à Montpellier) et la Levée de la Loire (à Angers), le vigneron bio note que « dans l’ensemble, quand on se donne la peine de préparer son salon, de relancer les clients et les contacts, ils viennent et ça fonctionne. Un salon est un investissement indispensable : l’autonomie commerciale, c’est la meilleure façon d’avoir la résilience économique du vignoble. »

« On a bien travaillé : on sent l’envie. Le vin a encore de beaux jours devant lui » confirme Éric Soulard, le directeur général de la cave coopérative Anne de Joyeuse (350 adhérents pour 3 200 hectares de vignes à Limoux, Aude), glissant qu’« à un moment, il va falloir se poser la question de notre présence aux autres salons… » D’autant plus que le calendrier des rendez-vous commerciaux ne cesse de s’allonger. Préparant un programme chargé de salons et évènement en 2023 (sauf à Bordeaux, voir encadré), Vinexpoisum compte engranger de nouvelles croissances à Paris en 2024. D’autant plus que le salon reste jeune, ayant été créé en 2019 et n’en étant qu’à sa quatrième édition conclut Rodolphe Lameyse.