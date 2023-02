Trois idées pour rendre le vin attractif et durable

A

vec le concours Tomorrow Wine, Vinventions mise sur la jeune génération pour réfléchir à des innovations face aux enjeux rencontrés par la filière vin.

Margot Ducancel, alias @rougeauxlèvres, a animé la finale de sa 5e édition autour « de projets de haut niveau, constructifs et professionnels qui pourront être les entreprises de demain. Développement durable, nouvelles formes de consommation etc. tels sont les défis des années à venir » a-t-elle affirmé, sur le salon Wine Paris, ce 15 février.

Cinq équipes d’étudiants ont présenté leurs projets d’innovations de la filière vin, avec un focus sur le packaging et le développement durable. Parmi elles, trois ont été désignées par le jury composé de directeurs marketings et spécialistes du vin.

Le premier prix et la bourse de 10 000€ sont allés à « Vinsulation », un projet imaginé par Ka Shuen Niki Sze et Maria Doroviskikh, étudiantes à Kedge Bordeaux, visant à optimiser les emballages isolants d’expédition à partir de déchets de vignobles et de mycélium. « Durables, compostables, ils seraient l’alternative la plus écologique aux emballages d’expédition de vin en polystyrène (EPS) pour protéger les bouteilles de vin des fluctuations de températures et des vibrations pendant le transport » résume le trio.

Laurie Dos Santos et Héloïse Rajaona Daka, de l’EFAP Bordeaux, ont remporté 2500€ pour « Winecatcher », une application mobile ludique dont le but est de renouveler et rajeunir la clientèle des cavistes grâce à une chasse à la bouteille, comme une chasse au trésor, où les bouteilles virtuelles collectionnées pourront être transformées en réductions chez les cavistes partenaires.

Circuit court

Le troisième prix a été attribué à Camille Petiteaux et Clara Monvoisin, également étudiantes à l’EFAP Bordeaux, pour « Léopold », un concept de cave ambulante de vins en vrac et en circuit court. « Lors de ses tournées dans les marchés et villages partenaires des zones rurales d’Occitanie, cette cave ambulante propose des vins de producteurs régionaux à un prix juste, dans un packaging réutilisable à l’infini » imaginent celles qui remportent 1000€.

Partenaire du concours, La Revue du Vin de France offrira à toutes les finalistes un abonnement d’un an. Vitijob leur proposera aussi de profiter de l’expertise de ses équipes en offrant des coachings personnalisés pour une insertion réussie dans la vie professionnelle. Les étudiantes arrivées sur la deuxième marche du podium se verront également offrir un accompagnement de 6 mois au sein de l’incubateur Bernard Magrez Start Up Win, un incubateur dédié au secteur viti-vinicole et à l’oenotourisme.