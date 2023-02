AprÃ¨s le village de Bages Ã  Pauillac, le hameau de Guiraud Ã  Sauternes

N

ouvelle pierre à la construction œnotouristique de Sauternes. Devenu fin 2021 l’actionnaire principal du château Guiraud (grand cru classé en 1855 de Sauternes), Matthieu Gufflet intègre non seulement le domaine dans la stratégie épicurienne de son groupe Terres de Natures (hôtellerie de Paris à Marrakech, gastronomie avec La Mère Brazier…), mais aussi dans le développement d’expériences touristiques à Sauternes (après les animations originales du château Rayne Vigneau, les investissements hôteliers des châteaux d’Arche et Lafaurie Peyraguey…). L’idée étant que « plus on accueille de monde à Sauternes, plus on crée des ambassadeurs pour les vins » explique Sandrine Garbay, la directrice générale déléguée du château Guiraud rencontrée lors du salon Wine Paris.

Pour développer l’offre œnotouristique du château Guiraud, le groupe Terres de Natures va conserver le restaurant La Chapelle (ouvert en 2018) et y ajouter un hôtel quatre étoiles de 26 chambres (les travaux doivent commencer en avril 2023). Exploitant la maison principale du château Guiraud et une aile précédemment dédiée aux chais, l’hôtel doit ouvrir en 2025. Ces travaux vont permettre de doter la propriété de nouveaux outils de production, avec un chai souterrain qui sera visible depuis le couloir d’accès aux chambres. « Pour que les résidents de l’hôtel vivent la période des vendanges, l’élaboration du vin… » explique Sandrine Garbay.

Auberge bistronomique et épicerie-comptoir

Avant l’ouverture de l’hôtel, le château Guiraud va relancer le restaurant Saprien de Sauternes. Racheté l’an passé, l’établissement doit rouvrir en juin 2023 sous la forme d’une auberge bistronomique, qui pourrait être reliée par un chemin piéton au château Guiraud. La propriété a également acquis dans le centre-ville de Sauternes le bar-tabac les Ormeaux pour en faire une épicerie-comptoir de la Mère Brazier. Soit un maillage par Guiraud du hameau de Sauternes qui n’est pas sans rappeler le village de Bages conçu à Pauillac par Jean-Michel Cazes.

Le groupe Terres de Natures de Matthieu Gufflet réunit actuellement quatre propriétés : depuis 2007le château de Callac (40 hectares en AOC Graves et conversion bio), le château Guiraud depuis 2021 (en tant qu’actionnaire majoritaire avec comme partenaires minoritaires Robert Peugeot, Olivier Bernard et le comte Stephan von Neipperg), le château Les Bachelards depuis 2022 (13 ha en Beaujolais) et le domaine des Aurelles depuis 2023 (9 ha en Languedoc).