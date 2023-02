7 vignerons pour l’art d’assembler les cépages dans une parcelle

C

réé à l’occasion du salon Wine Paris & Vinexpo Paris, le mouvement des "Vignobles Complantés" réunit sept domaines de France et d’Europe* proposant au moins une cuvée issue de parcelle où se mélangent aléatoirement différents cépages. Le groupement étant informel, il n’y a ni cahier des charges, ni nombre de cépage minimum précise Thomas Puig, chargé de développement commercial du domaine Marcel Deiss (à Bergheim, Haut-Rhin), où les cuvées en complantation vont de 4 à 60 cépages selon les parcelles (en sélection massale, pour les plants de vignes et porte-greffes).

Pour ce premier évènement, les "Vignobles Complantés" veulent mettre en avant la richesse et les avantages d’un matériel végétal diversifié. Avec ces multiples cépages, les vins ont un profil qui ne tient pas du cépage, mais du terroir pointe Thomas Puig. Par l’expérience des domaines la pratiquant, la complantation permet d’apporter une réponse aux effets du changement climatique. « Avec une densité plus élevée, de 14 à 25 000 pieds par hectare, la vigne est plus stressée et quand arrive un millésime très chaud/froid, les vignes réagissent mieux » résume Thomas Puig, évoquant également des vinifications simplifiées grâce à des degrés alcooliques moins élevés (surtout avec l’usage de levures indigènes). Les vendanges se faisant selon la maturité du cépage le plus tardif, « l’équilibre se fait entre acidité et sucrosité » pointe Thomas Puig.

* : Soit Le Vignoble du Rêveur (Alsace), les champagnes Geoffroy (Champagne), le domaine Laroque d'Antan (Cahors), le domaine Beaurenard (Châteauneuf-du-Pape), la Compañia de Vinos Telmo Rodriguez (Espagne) et Niepoort Vinhos (Portugal).