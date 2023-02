Les professionnels du vin chinois font preuve d’un optimisme mesuré pour 2023

A

près avoir survécu à ce qui a été qualifié par les professionnels « d’année la plus difficile pour le commerce du vin au niveau national », une hausse des ventes de vin pendant la Fête du Printemps a été saluée, de nombreux restaurants et bars reprenant leurs activités habituelles.

Le chiffre d'affaires affiché par les restaurants a augmenté de près de 25 % pendant le festival par rapport à l'année dernière, selon une enquête de l'Association chinoise de la gastronomie.

Parallèlement, les grandes entreprises de vente au détail et de restauration ont vu leurs ventes bondir de près de 7 % sur un an, d’après le média d'État CCTV, citant les chiffres du ministère du Commerce. « Il y a eu un bon rebond pendant la Fête du Printemps », a déclaré Li Zhiwei, un petit importateur de vin basé à Pékin à la plateforme Yicai Global.

Mais cette embellie est intervenue après ce qu’il qualifie d'année la plus difficile depuis le début de sa carrière, son activité annuelle ayant chuté de 60% par rapport à son niveau pré-pandémique de 2019.

Quatrième baisse consécutive des importations

Si la plupart des professionnels comme Li Zhiwei sont confortés par cette reprise tant attendue, ils ne sont pas pressés de constituer des stocks, car il faudra du temps pour rattraper le niveau d’avant-Covid.

En 2022, le secteur chinois du vin a touché le fond, tant en matière d’importations que pour la production nationale. Selon les données publiées par les douanes chinoises, la valeur totale des vins importés en 2022 s’est élevée à 9,6 milliards de RMB (1,3 milliard d’euros), avec une baisse de 12,5 % par rapport à l’année précédente, soit la quatrième baisse consécutive depuis 2019.

La réduction significative des activités au sein des entreprises et des rassemblements, soumis aux restrictions strictes du Covid, a entraîné en 2022 un recul de 30 à 40% du chiffre d’affaires par rapport à 2021, estiment les professionnels, même pendant les pics de vente habituels comme la fête de la mi-automne et la fête nationale.

La levée rapide des restrictions Covid à la fin du mois de décembre a donc permis la relance de la restauration, des voyages et de la consommation en janvier, renforçant les perspectives d’une reprise en 2023.

Réponses en avril avec la CFDF à Chengdu

« De nombreux importateurs de vin m'ont dit qu'ils faisaient preuve d’un optimisme mesuré quant aux perspectives sur le marché chinois des vins et spiritueux en 2023 », a confié Lydia Xu, fondatrice de Shenzhen TOEwine Expo International, à Vino Joy News. « Cela ne peut pas être pire qu’en 2022 », a déclaré pour sa part Christopher Martinez, directeur général d'Union Wines, interrogé par Vino Joy News. Celui-ci s'attend à un fort rebond de la filière agroalimentaire à Shanghai, mais le secteur ne reviendra pas d’aussitôt à son niveau d'activité d’avant-Covid.

« De nombreux bars et restaurants sont encore en difficulté et tentent de se remettre du confinement et des mois de novembre et de décembre qui ont été terribles », a ajouté Christopher Martinez.

Le prochain salon China Food and Drinks Fair (CFDF), qui se tiendra à Chengdu en avril, s’imposera sans doute comme le principal indicateur de la reprise du marché après trois années d'effondrement. Considérée comme un baromètre au sein du secteur des boissons, la foire devrait refléter la demande du marché et permettre de sonder la confiance du secteur. « Je serai curieux de voir combien de personnes participeront à la foire du vin de Chengdu cette année. Ce sera un bon indicateur », conclut-il.