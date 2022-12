Plus de 40 000 bouteilles de faux Lafite et Penfolds retrouvées en Chine

P

lus de 40 000 bouteilles de faux DBR Lafite et Penfolds ont été découvertes lors d'une descente de police à Fujian, province côtière cossue du sud de la Chine, pour une valeur de plus de 11 millions de RMB (1,50 million d’euros). Ce coup de filet massif de faux vins s'inscrit dans le cadre de « la répression menée de main de fer par les autorités locales contre les problèmes de sécurité alimentaire » au cours des trois premiers trimestres de cette année.

Selon les autorités locales, le principal suspect, nommé Wu, produisait des vins contrefaits sous le nom de marques connues, notamment les très prisées Penfolds d'Australie et DBR Lafite. Cette dernière propose une sélection de vins englobant aussi bien le premier grand cru classé château Lafite Rothschild que des marques à haut volume comme Légende et Saga. Une descente dans trois entrepôts appartenant au suspect dans la ville de Zhangzhou a conduit à la découverte de 40 084 cols de faux vins et d'un grand nombre d'étiquettes et de conditionnements portant le nom et la marque de Penfolds et DBR Lafite. Les autorités n'ont pas divulgué de quels vins il s’agissait précisément, mais la valeur des vins concernés est estimée à plus de 11 millions de RMB. Le principal suspect fait actuellement l'objet d'une enquête criminelle.

Une forte attirance pour les produits importés

Fujian, l'une des provinces les plus aisées du sud de la Chine, représente un marché clé pour la consommation de vin, ce qui en fait une cible privilégiée pour les faussaires. Avec la province du Guangdong, à travers Hong Kong, elle compte parmi les toutes premières provinces chinoises à avoir apprécié des spiritueux et des vins importés. Elle se distingue plus particulièrement pour son attirance pour le whisky, le cognac et les vins importés, au détriment du baijiu local. La consommation totale de spiritueux dans le Fujian était estimée en 2018 à environ 20 milliards de RMB (soit 2,7 milliards €), les spiritueux importés représentant environ 3 milliards de RMB (404 millions €) et les vins 5 milliards de RMB (674 millions €).