Des contrefaçons du château Latour épinglées sur des plateformes de live streaming

es autorités de surveillance du marché de Chengdu ont effectué un contrôle inopiné d'une entreprise basée à Chengdu, qui commercialise des vins sur des plateformes de live streaming, après avoir reçu des plaintes de la part d’internautes. Selon le média chinois WBO, l'entreprise a vendu un vin contrefait étiqueté « Ronghe Valley de Latour » lors de ses sessions de diffusion en direct et sur ses plateformes de commerce électronique. L'étiquette présentait de fortes similitudes à celle des Forts de Latour, le second vin du Château Latour, Premier Grand Cru Classé en 1855 à Pauillac.

Le vin contrefait était commercialisé au prix de 1 298 RMB (186 €) pour 6 bouteilles, soit une moyenne de 216 RMB (31 €) par bouteille, alors que le positionnement d'une bouteille des Forts de Latour 2014 est de 3 680 RMB (528 €) sur la boutique en ligne de COFCO Wine & Wine sur JD.com. Les autorités ont signalé quelques cas de publicité mensongère et de falsification d'informations concernant les vins vendus par la société. Le vin épinglé était en réalité embouteillé hors de France, alors que la société prétendait que le vin était élaboré et embouteillé en France.

Les plateformes de live streaming peuvent échapper aux contrôles

L'entreprise a enfreint d'autres lois en affichant des informations insuffisantes sur les étiquettes de vin et en omettant de présenter les documents commerciaux essentiels, notamment la déclaration de douane et le certificat d'enregistrement de la marque. L’intervention rapide des autorités de Chengdu a été saluée par de nombreux marchands de vin en Chine, mais elle soulève également des questions sur la diligence raisonnable exercée sur les plateformes de live streaming. Même si une réglementation instaurée le 25 mai dernier stipule que les plateformes de diffusion en direct doivent signer un accord avec les opérateurs pour garantir la légitimité du contenu et des marchandises, les organismes de régulation du marché peinent toujours à contrôler l'ensemble du processus et à réprimer toutes les contrefaçons. Les flacons contrefaits des Forts de Latour ont été saisis par les autorités de Chengdu et une enquête plus approfondie sur la société est en cours.