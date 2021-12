Deux ventes aux enchères records annulées pour cause de Domaine de la Romanée Conti contrefait

L

ors de sa vente organisée le 25 septembre à Hong Kong, Acker a vendu une bouteille de la Romanée Conti 2002 d’une contenance de 6 litres au prix de 3 087 600 HK$ (353 000 €), établissant ainsi un nouveau record mondial, selon l’annonce faite par la maison à l'époque. Un mois plus tard, Acker proposait une deuxième bouteille de 6 litres de DRC 2000 lors d’une vente aux enchères le 6 novembre, provenant du même expéditeur que le précédent mathusalem de DRC 2002.

Comme l’a noté sur Wine Berserkers Don Cornwell, avocat et spécialiste des fraudes dans le domaine du vin basé à Los Angeles, le problème c’est que les deux bouteilles étaient « clairement contrefaites ». Contactée par Vino Joy News, la société Acker a soutenu que la vente du DRC 2002 avait été annulée et que le DRC 2000 avait été retiré des enchères, suite aux allégations détaillées de contrefaçon sur les deux bouteilles soulevées par Don Cornwell, sur Wine Berserkers, un forum en ligne destiné aux amateurs de vin.

Des défauts grossiers

L’expert a tiré la sonnette d'alarme sur l'authenticité des vins après avoir comparé les deux bouteilles d'Acker avec deux lots proposés par Sotheby's du même format et du même millésime à l’occasion de la vente de Joseph Lau à Hong Kong et d’une autre vente en France. « Les deux bouteilles présentaient une série de défauts identiques - notamment une étiquette surdimensionnée sur le goulot avec le mot MONOPOLE imprimé sur une ligne plate au lieu d'une ligne courbe sur une imprimante offset », a détaillé l'avocat sur WineBerserkers.com. « Les deux bouteilles de 6 litres proposées par la société Acker présentaient des capsules de cire courtes de couleur mixte brune et violette (avec des marbrures foncées évidentes dues au mélange de cire) avec une finition mate au lieu de la finition en cire brillante de couleur violette de plus de 7,60 cm de long sur les bouteilles originales de 6 litres du DRC issu des millésimes 2000 et 2002. Les deux bouteilles d'Acker présentaient d'importantes erreurs d'impression et d'alignement d'impression qui auraient dû être évidentes pour tous ceux qui contrôlent régulièrement les bouteilles de DRC. Dans d'autres cas, elles auraient été révélées en comparant les bouteilles d'Acker à d'autres bouteilles authentiques connues des millésimes en question, comme je l'ai fait », a-t-il ajouté.

Répondant aux interrogations de Vino Joy News, Andrew Bigbee, PDG d'Acker Asia, a déclaré : « Le 6L du millésime 2000 DRC Romanée Conti figurait dans le catalogue de la vente aux enchères, mais après notre inspection finale, nous avons retiré le lot avant la vente. En ce qui concerne le 6L de la Romanée Conti 2002 vendu lors d’une précédente vente aux enchères, la vente avait déjà été annulée. Depuis toujours, si nous trouvons une bouteille qui s’avère ne pas être authentique, notre pratique consiste à rembourser l’acheteur. Acker a entièrement confiance dans son service d'authentification et travaille avec certains des meilleurs authentificateurs internes et externes au monde. De toute évidence nos clients font confiance à nos procédures, car cette année, nos ventes aux enchères atteindront un chiffre record de 170 millions de dollars [151 M€], ce qui représente 40 % du marché mondial des enchères. Nous continuerons à faire de notre mieux pour déceler les mauvais acteurs sur le marché des vins fins et rares, et les empêcher d’opérer ».

Une cible privilégiée par des fraudeurs

Le moment précis où Acker a annulé la vente n'est pas clair, mais Don Cornwell soupçonne que l'annulation s'est produite entre la publication de son texte sur Wine Berserkers le 21 novembre et une réponse formulée par Acker à la demande du Wine Searcher le même jour. « De son côté, Acker prétend avoir « "annulé" la vente du 25 septembre au prix de 398 400 dollars [353 000 €] parce que la bouteille était "inauthentique", mais la maison a été volontairement ambiguë sur le moment où cela s'est produit », a affirmé Don Cornwell à Vino Joy News. Deux bouteilles du millésime 1945 ont été vendues par Sotheby's à New York la semaine dernière, l'une au prix de 496 000 dollars (440 000 €), l'autre à 558 000 dollars (495 000 €). En 2018, deux bouteilles de DRC provenant de la cave privée de Robert Drouhin ont été vendues à plus d'un million de dollars US (887 000 €) à New York, établissant le record mondial du vin le plus cher jamais vendu aux enchères. L’une des bouteilles a atteint la somme de 558 000 USD, l'autre 496 000 USD.