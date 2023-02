Quels biostimulants pour des produits de biocontrôle plus efficaces au vignoble ?

P

ourquoi des produits de biocontrôle sont efficaces sur merlot à Bordeaux alors qu’ils ne fonctionnent pas sur chenin à Amboise ? D’après Guillaume Delanoue, de l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), cela pourrait être lié aux stress nutritifs, hydriques ou thermiques que connaît la vigne.

Dans le cadre du projet Mistic démarré l’an passé, l’ingénieur et plusieurs partenaires (Vegepolys Innovation, la Chambre d’Agriculture de Gironde et le Vinipôle Sud Bourgogne) cherchent à vérifier si l’utilisation de biostimulants permet d’obtenir meilleurs résultats.

« La difficulté est que nous ne savons pas bien évaluer le niveau de stress de la vigne. Il peut être impacté en année N-1 lors de la mise en réserve et de l’initiation florale ou en année N lors de contraintes hydriques très précoces comme nous en avons connues en 2022, et nous ne nous en rendons vraiment compte que lorsque la plante perd ses feuilles ou que nous pesons les bois de taille » pose Guillaume Delanoue.

Les chercheurs ont bon espoir de mettre au point un outil de caractérisation de l’état physiologique de la vigne utilisable au champ et d’arriver à prédire comment elle répondra à une stimulation de ses défenses. « Nous analysons en laboratoire l’accumulation de composés phénoliques dans des extraits de feuilles de vigne soumises à toutes sortes de stress abiotiques, et nous testons l’efficacité contre le mildiou de différentes combinaisons de produits en conditions contrôlées et dans des parcelles expérimentales. A termes, notre objectif est de proposer aux viticulteurs des itinéraires techniques personnalisés » poursuit Guillaume Delanoue.

Aucun intérêt sur des vignes non stressées

L’an passé, l’ingénieur a suivi le développement d’une méthode permettant d’évaluer les biostimulants en conditions contrôlées sur des semis de pépins de raisins. « Nous avons réalisé une première série d’essais sur des plants soumis à différents stress hydriques, en appliquant les produits 8 jours et 1 jour avant d’arrêter l’arrosage et en regardant le niveau de protection apporté par le biostimulant 14 jours plus tard. Nous avons constaté différents niveaux de jaunissements et de défoliations en fonction des produits et confirmé que les biostimulants n’ont aucun intérêt sur des vignes non stressées ». Des essais similaires ont été consacrés au stress nutritionnel, « avec des résultats visibles à l’œil nu comme à l’analyse ».

En 2023 et 2024, Guillaume Delanoue veut valider cette nouvelle méthode au champ sur deux parcelles : une vigne très peu amendée, donnant donnant des raisins pauvres en azote assimilable, et une vigne souffrant du manque d’eau. « Nous testerons des produits de biocontrôle seuls : Roméo, Messager, Kitae. Même chose pour les biostimulants Basfoliar Kelp Bio, Obstacle, Fertileader Magnum, et Vitality. Puis nous les combinerons, en appliquant les biocontrôles avec un pulvé classique et en complémentant en biostimulants à l’atomiseur à dos ». Ses observations seront confirmées, ou pas, au laboratoire.