Moët Hennessy se sépare du domaine emblématique Cape Mentelle

A

ncien pôle dédié aux boissons alcoolisées au sein du groupe Woolworths, Endeavour Group poursuit sa stratégie de développement visant à proposer un portefeuille de grands vins sous l’ombrelle de Paragon Wine Estates. Cette nouvelle acquisition, qui doit recevoir l’aval des autorités compétentes, fait suite à plusieurs rachats ces dernières années en Australie et en Nouvelle-Zélande (Chapel Hill Winery, Oakridge Wines, Josef Chromy Wines et Singleback Wines).

Domaine pionnier

Fondé en 1970 par David Hohnen et ses deux frères Mark et Giles, Cape Mentelle fait partie des cinq premiers domaines établis dans la région de Margaret River en Australie occidentale. D’une superficie de 16 hectares à l’époque, la propriété est passée à 130 hectares au fil des ans. Son vignoble, composé des cépages cabernet-sauvignon, sémillon, sauvignon blanc, shiraz, chardonnay et merlot, est réparti entre quatre secteurs à l’intérieur de la zone. Adhérent au programme national de développement durable, Cape Mentelle a été le premier domaine certifié Entwine en Australie Occidentale. « Je suis absolument ravi d’accueillir Cape Mentelle au sein d’Endeavour Group et de Paragon Wine Estates et de le voir poursuivre son développement à l'échelle mondiale, tout en permettant à davantage de consommateurs australiens d’accéder à sa gamme de vins exceptionnels », a déclaré Steve Donohue, directeur d’Endeavour Group. Les membres clés de l’équipe de Cape Mentelle, à savoir son directeur Penny Dickeson, son chef de culture Dave Moulton et son chef de cave Eloise Jarvis, continueront à œuvrer au sein du domaine. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.