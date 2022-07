Moët Hennessy s’offre l'iconique domaine californien de Joseph Phelps

«

Joseph Phelps était à la Napa Valley ce que Nicolas Ruinart, Joseph Krug et Claude Moët étaient à la Champagne », a déclaré Philippe Schaus, PDG de Moët Hennessy, suite à l’annonce du rachat. Fondateur de l’entreprise éponyme, Joseph Phelps, disparu en 2015, avait transformé en quatre décennies une exploitation bovine en domaine viticole de haute volée, initiant le mouvement californien des « Rhone Rangers » en implantant des cépages rhodaniens. Mais c’est sa cuvée « Insignia », un assemblage à dominante de cabernet-sauvignon qui avait véritablement scellé sa réputation, quatre millésimes (1991, 1997, 2002 et 2007) ayant décroché la note parfaite de 100 chez Robert Parker. Cette consécration l’a autorisé à commercialiser certaines de ses références aux prix des Grands Crus de Bordeaux.

Créée en 1973, la société familiale compte actuellement 172 hectares de vignes dans la Napa Valley, répartis en neuf domaines dans les différentes zones de la vallée (Rutherford, Oakville, Stags Leap District, Carneros…), ainsi qu’une quarantaine d’hectares sur la côte ouest de Sonoma. Outre ses vignobles en propre, la société achète des raisins auprès d’une sélection de producteurs dans le cadre de contrats pluriannuels. Plusieurs membres de la famille sont à la tête de l’entreprise et l’équipe, dont « l’expérience et l’excellence sont inégalées » selon un communiqué de Moët Hennessy, devrait rester en place.

Complémentarité naturelle

La famille Phelps, de son côté, salue l’arrivée du groupe français : « Lorsque nous avons entamé nos discussions avec LVMH, il est rapidement devenu évident des deux côtés que nous avions une complémentarité naturelle ». Evoquant un nouveau chapitre de son histoire, la famille souhaite que les moyens apportés par Moët Hennessy lui permettent « de perpétuer les valeurs qui nous chères, à savoir l’innovation, le développement durable et la quête de l’excellence, pendant les cinquante années à venir ». Outre les Châteaux d’Yquem et Cheval Blanc et le Clos des Lambrays dans le domaine des vins tranquilles, Moët Hennessy possède une filiale regroupant des propriétés viticoles en France et à l'étranger, dont Cloudy Bay en Nouvelle-Zélande, Cape Mentelle en Australie, Cheval des Andes et Terrazas de los Andes en Argentine et Ao Yun en Chine.