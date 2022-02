Champagnes et cognacs surperforment en 2021 pour ces groupes de luxe

C

ommercialement, les vins de Champagne et les cognacs ont le vent en poupe.

Possédant notamment les champagens Moët & Chandon et le cognac Hennessy, le groupe LVMH a communiqué d’excellents résultats, basés sur « un grand succès » pour ses vins et spiritueux de Champagne et Cognac en 2021. Les ventes de ce secteur d’activités du groupe ont augmenté de 21 % entre 2020 et 2021 (+9 % 2021/2019). Le résultat opérationnel de cette branche des activités du groupe, établi à 1,863 milliard € (Mds€) en 2021, affiche une hausse spectaculaire de 34 % par rapport à 2020, et même de 8 % par rapport à 2019.

« Aux Etats-Unis et en Europe, la réouverture des restaurants et la reprise du tourisme régional ont fait progresser les volumes de Champagne, en hausse par rapport à 2019 », indique le groupe LVMH par communiqué. L’arrivée du Champagne Armand de Brignac dans le giron du groupe au 3ème trimestre (participation de 50% de LVMH), a contribué à cette dynamique.

Progression et rebond

Même son de cloche de la part du groupe Vranken-Pommery Monopole, dont les ventes de Champagnes en 2021 s’établissent à 256,3 M€, en progression de 32,6 % par rapport à 2020 et de 13,7 % par rapport à 2019. Elles tirent l’ensemble de l’activité du groupe. « Les ventes de Champagne poursuivent leur dynamique forte, avec, en janvier, une progression de 12 % par rapport à janvier 2020 (avant le début de la pandémie) », avance un communiqué.

Les ventes globales à la clientèle progressent de 30,9 % par rapport à 2020 ( 67% à l’export, contre 60 % en 2020). Le chiffre d’affaires consolidé 2021 de Vranken-Pommery Monopole connait un très fort rebond à 300,4 M€ (+23,1 % par rapport à 2020 et +9,7 % par rapport à 2019), supérieur aux prévisions de croissance annoncées.

Succès du Cognac

Cette dynamique des ventes essaime également du côté des Cognac. LVMH annonce ainsi une augmentation des volumes de ventes du cognac Hennessy par rapport à 2019, par le biais d’un « fort rebond en Chine et aux Etats-Unis, en dépit d’approvisionnements tendus ».

La division Cognac de Rémy Cointreau annonce « une excellente performance », dans un communiqué, avec une progression organique du chiffre d’affaires de +38,5% sur les 9 premiers mois de l’exercice 2021-22. « La demande reste très soutenue au 3ème trimestre, les tendances de consommation demeurant fortes aux Etats-Unis. Les marques haut de gamme du groupe ont surperformé », poursuit le communiqué. La croissance est également qualifiée de « remarquable » en Chine. Le chiffre d’affaires de la division liqueurs & spiritueux du groupe a également augmenté (+ 39,1 % sur les 9 premiers mois).