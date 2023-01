L’homme le plus riche de Hong Kong prend la tête du principal vignoble d'Océanie

L

'achat d'Edinger Estate, un domaine viticole de 182 ha dans la région de la Margaret River, pour un montant de 10,8 millions de dollars australiens (6,83 millions d’euros), est la dernière acquisition en date de la société CK Life Sciences. Elle fait suite à plusieurs investissements étalés sur ces dernières années, pour un portefeuille qui englobe désormais 29 vignobles dans la Barossa Valley, à Padthaway, dans la Margaret River, dans le Riverland et la Riverina, en Australie-Méridionale, en Nouvelle-Galles du Sud, à Victoria, en Australie-Occidentale et en Nouvelle-Zélande. La superficie totale des vignobles en Australie et en Nouvelle-Zélande appartenant à la société s’étend dorénavant sur plus de 7 500 hectares. Elle devient ainsi l'un des plus grands propriétaires de vignes en Australasie et l'un des dix premiers au monde, selon ses dires.

La majorité des vignobles sont loués à des viticulteurs et à des producteurs afin de minimiser les risques, et la société affirme que sa demande en raisin est restée stable malgré les droits de douane prohibitifs imposés par la Chine sur les vins australiens. « Protégée par des baux de longue durée avec des locataires qui sont des société viticoles dignes de confiance, l'activité viticole n'a pas été touchée par les défis auxquels d'autres exploitations ont été confrontées, générant ainsi une trésorerie stable et récurrente en matière de revenus locatifs. Nos locataires ont connu une demande stable en raisins malgré les restrictions commerciales actuelles avec la Chine continentale, le ralentissement du marché des raisins rouges étant compensé par une forte demande de raisins blancs », indique la société dans son dernier rapport intérimaire pour 2022. Toutefois, elle prévient que le Brexit et les droits de douane élevés imposés par la Chine sur les vins australiens jusqu'en 2026 pourraient entraîner des « effets négatifs » pour le groupe, le Royaume-Uni et la Chine continentale étant les deux principaux marchés d'exportation de ses vins. « La sortie du Royaume-Uni de l'UE et les tensions entre la Chine continentale et l'Australie pourraient avoir des effets négatifs sur les exportations de vin de nos locataires et sur leur capacité à maintenir le paiement des loyers », prévient le rapport.

Producteur et distributeur de vin

Avant l'entrée en vigueur de ces droits de douane, l'Australie était le plus grand fournisseur de vin en Chine, avec des exportations d'une valeur d’environ 1,2 milliard AUD (soit 780 M€) par an. Les droits de douane punitifs allant jusqu'à 218 % ont fait instantanément chuter les exportations australiennes vers leur débouché le plus rentable ; leur valeur ne dépasse plus 200 millions AUD (130 M€) à l’heure actuelle. Outre ses propriétés viticoles, CK Hutchison Holdings Limited, propriété de Li Ka-shing, possède également le plus grand détaillant de vin à Hong Kong, Watson's Wine.