Les vins australiens espèrent un retour à la normale sur le marché chinois

L

a rencontre entre Anthony Albanese et Xi Jinping en marge du G20 à Bali ce 14 novembre est le premier échange de haut niveau entre les deux pays depuis la détérioration des relations en 2020. Cette situation a entraîné l'imposition de droits antidumping allant jusqu'à 218 % sur les vins australiens destinés à la Chine. Par conséquent, les exportations annuelles de vin australien vers la Chine, son marché d'exportation le plus lucratif jusqu’alors, sont passées de 1,2 milliard de dollars australiens (soit 770 M€) à seulement 200 millions (128 M€). Selon le ministre australien de l'agriculture, Murray Watt, on estime que la filière vitivinicole australienne a subi une perte d’au moins 2 milliards AUD (1,3 milliard €) depuis l'imposition des droits de douane. Lee McLean, le nouveau directeur général de l'association nationale des producteurs de raisin et de vin, a qualifié la réunion de « très positive », tout en avertissant les producteurs qu'il restait « encore un long chemin à parcourir. Le dialogue est une bonne chose et nous espérons qu'il crée les conditions propices à la poursuite des discussions... en ouvrant des possibilités pour résoudre le problème des droits à l’importation », a-t-il déclaré à l'AAP.

Le marché chinois étant de fait fermé aux produits australiens, l'Australie a tenté de diversifier ses destinations à l’export, sans pour autant réussir jusqu’à présent à compenser cette perte sur d’autres marchés. « Nous avons trouvé de nouvelles petites opportunités, mais rien n'a jamais pu remplacer un marché de cette envergure, notamment pour le haut de gamme », a déclaré à Bloomberg Mitchell Taylor, qui dirige Taylors Wines en Australie-Méridionale. Auparavant, la Chine à elle seule représentait environ un cinquième de ses recettes à l’exportation chaque année. Le plus grand exportateur australien de vin vers la Chine, Treasury Wine Estates, a également subi des pertes de bénéfices sur son plus grand marché, mais il a décidé de produire un vin chinois pour contourner les droits de douane élevés.

Le début d’une normalisation des relations ?

Cette rencontre entre les dirigeants des deux pays n'est guère une preuve que la Chine va supprimer les droits de douane dans un avenir proche, ceux-ci devant rester en vigueur au moins jusqu'en 2025. Mais de part et d’autre, les professionnels ont salué la baisse des tensions entre la Chine et l’Australie, voire même le début d’une normalisation des relations. « Il s’agit d’une étape très positive, la première rencontre de ce type entre les dirigeants des deux pays depuis 2016 », a déclaré le ministre de l'Agriculture Murray Watt devant un parterre de représentants du secteur du vin à Adélaïde mercredi dernier. « Nous avons sans cesse insisté sur le fait que nous voulons que ces blocages commerciaux soient levés. C'est dans l'intérêt de l'Australie et de la Chine ».