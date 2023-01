Nouveau propriétaire pour les vins de Bourgogne Albert Sounit

C

réée en 1945, la maison de négoce bourguignonne Albert Sounit naviguait depuis 1993 sous bannière danoise depuis son rachat par l’importateur Knud Kjellerup (actionnaire majoritaire) aux côtés de deux partenaires. « Alors qu’il importait les vins de la maison Albert Sounit depuis 1988, Knud Kjellerup racheta l’entreprise en 1993 avec deux de ses amis pour assouvir sa passion et sa volonté de produire des vins haut de gamme de la côte Chalonnaise », rappelle d’ailleurs le site internet de la maison Albert Sounit.

Un communiqué vient aujourd’hui confirmer que la maison historique a changé de propriétaire depuis septembre 2022, « au terme d’une période de transition de 3 ans durant laquelle Søren Nørbjerg est passé d’actionnaire minoritaire à nouvel actionnaire majoritaire », confirme Anne Mourllion, directrice opérationnelle de la maison Albert Sounit sur le site de Rully. Søren Nørbjerg a d’abord racheté les parts de l’un des actionnaires minoritaires, avant de finaliser le rachat, aux côtés de deux autres investisseurs amis, des parts majoritaires de Knud Kjellerup, pour devenir le décisionnaire au sein de la maison bourguignonne.

Nouvelle cuverie

Contrairement à son prédécesseur, le nouvel actionnaire majoritaire n’est pas issu de la filière vin, travaillant dans la vente de sociétés au Danemark. « C’est un passionné, il est d’ailleurs en train de passer un master of wine », précise Anne Mourllion. Le fonctionnement de l’entreprise ne va pas changer, avec le maintien de l’exploitation des 16ha de vignes propres et l’achat, vinification et élevage de raisins issus d’une dizaine d’hectares de vignes.

Alors que les travaux ont commencé depuis 2022, la maison bourguignonne attend de voir aboutir pour les vendanges 2023 l’agrandissement de sa cuverie de Jully-les-Buxy. De la même manière, un engagement dans la certification vers l’agriculture biologique est préparé depuis plusieurs années et devrait se concrétiser dans el courant de l’année en cours.