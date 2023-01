Fracture des générations pour la participation au mois de janvier sans alcool

Q

u’on l’appelle Dry January, Janvier Sec ou Défi de Janvier, la résolution de ne pas consommer de boissons alcoolisées durant le premier mois de l’année est devenu, en quelques années, un rendez-vous médiatique et un moment de débat de santé publique. Du moins pour une partie de la population d’après un sondage IFOP réalisé en ligne auprès de 985 personnes majeures en novembre dernier pour Freixenet-Gratien (filiale française du groupe Henkell Freixenet, premier producteur mondial de vins effervescents, voir encadré).

D’après cette étude, 27 % des Français comptent réduire leur consommation de vins, bières et spiritueux ce mois de janvier 2023, avec 7 % testant le concept pour la première fois (jusqu’à 18 % chez les 18-24 ans, mais 3 % chez les 50-64 ans), 8 % le suivant tous les ans et 12 % pratiquant une "version allégée" (avec des exceptions). 49 % des sondés ne comptent pas tester le Dry January, avec 45 % indiquant que « non ça ne m’intéresse pas » (jusqu’à 55 % chez les 50-64 ans, contre 28 % parmi les 18-24 ans). De quoi alimenter le fossé entre générations qui se creuse en matière de consommation de boissons alcoolisées.

Moyenne d’âge

Si 76 % des sondés ont consommé du vin au moins une fois dans l’année écoulée*, ce taux de pénétration est significativement différent en fonction de l’âge : descendant à 64 % pour les 18 à 24 ans contre 87 % pour les 65 ans et plus. La consommation à l’année du vin reste plus forte que celle de la bière, touchant 70 % de la population, mais plus jeune (80 % chez les 25-34 ans contre 63 % chez les 50-64 ans). En développement, 19 % des sondés ont consommé au moins une fois en 2022 un vins sans alcool (contre 39 % pour les bières sans alcool).

Représentant désormais 6 millions de cols vendus en grande distribution (+5 %), « la consommation des vins effervescents sans alcool s’est modifiée ces dernières années, les consommateur ne le vivent plus comme une contrainte mais ils font le choix de ne pas boire d’alcool. Les motivations de consommation sont plus responsables pour la santé, pour perdre du poids ou pour compenser certains excès…, mais gardent un aspect festif et convivial ! » indique dans un communiqué Frédérique Lenoir, la directrice marketing de Freixenet Gratien (possédant Festillant, deuxième étiquette des vins effervescents sans alcool en grande distribution).

* : Cette part tombe à 55 % pour un rythme minimal d’une fois par mois et à 33 % pour une fréquence d’une fois par semaine.