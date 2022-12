Bordeaux, vin préféré des Français (surtout des plus de 65 ans)

C

ette fin 2022, 78 % des Français consomment du vin d’après le premier baromètre de la cave en ligne Cavissima réalisé par l’institut de sondage IFOP (sondage en ligne de 1 001 répondants représentatifs de la population française des 18 ans et plus du mardi 11 au lundi 17 octobre 2022). Cette part des consommateurs monte à 85 % pour les hommes et à 89 % pour les 65 ans et plus. En termes d’achat, les Français sont encore plus nombreux, déclarant à 83 % acquérir du vin. Ils sont 87 % chez les hommes et 95 % chez les 65 ans et plus. De quoi alimenter l’effet de pyramide des âges sur la consommation par les séniors, mais aussi de déconsommation par les plus jeunes.

Concernant la typologie des bouteilles et bib achetés, « le vin rouge reste le vin préféré des Français à hauteur de 57 % » indique un communiqué de Cavissima, avec des surperformances pour les hommes (67 %) et les 65 ans et plus (67 %), tandis que les vins blancs sont plébiscités à 40 % (jusqu’à 47 % chez les 35-49 ans), les vins rosés à 29 % (jusqu’à 37 % chez les 35-49 ans) et les pétillant à 26 % (jusqu’à 31 % pour les femmes et 29 % pour les 50 ans et plus). En termes d’origine, le vignoble préféré des Français est Bordeaux : avec un score moyen de 38 %, jusqu’à 43 % pour les hommes et 44 % pour les 65 ans et plus (mais 32 % pour les femmes et les moins de 35 ans). Arrive ensuite la Bourgogne (36 % en moyenne, jusqu’à 41 % chez les 50 ans et plus). Arrivent en troisième place ex æquo la Champagne, avec 25 % en moyenne, jusqu’à 28 % chez les femmes, et la Vallée du Rhône, à 25 % au global, jusqu’à 34 % pour les cadres. À noter en sixième place l’émergence des vins du monde, à seulement 8 % pour l’ensemble des Français, mais jusqu’à 12 % chez les 35-49 ans.

Valorisation

Ces chiffres ont de quoi bien segmenter les tendances de consommations selon les générations, avec la disparition annoncée de certaines tendances volumiques sur de grandes AOC rouges, mais l’émergence d’une diversification sur les couleurs et origines, avec un potentiel de premiumisation toujours bien présent : le fameux "moins mais mieux" alors que la consommation de vin devient toujours moins quotidienne et toujours plus évènementielle. En gros, « les plus âgés achètent plutôt des bouteilles à moins de 30 € tandis que les plus jeunes sont plus nombreux à acheter des bouteilles à plus de 30 € » résume Cavissima. De manière significative, ce sont ainsi les hommes de plus de 65 ans qui achètent le plus de bouteilles à moins de 15 €, les 25-34 ans qui sont les plus portés sur les bouteilles entre 30 et 100 € (notamment pour les habitants d’agglomération) et les plus de 35 ans qui achètent au-delà de 60 € la bouteille (notamment pour les cadres).