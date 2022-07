Réorientation stratégique pour l’interprofession des vins du Languedoc

E

n 2023, aura lieu « une transformation opérationnelle de l’interprofession, afin de la rendre plus efficace » annonce Christophe Bousquet, le président du Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc et IGP Sud de France (CIVL). Lors de son assemblée générale du 5 juillet dernier à Narbonne, Christophe Bousquet présente deux volets de refonte des actions du CIVL. D’abord avec la création d’espaces d’échange ouverts « sur les domaines relevant de l’interprofession (marketing & communication, R&D, analyse et intelligence économique) avec les maisons, caves et domaines ».

Ensuite avec le renforcement des communications au service des appellations, sachant que « ceci ne peut se faire au détriment des actions générales et communes menées par le CIVL : l’équilibre entre les actions générales et les actions des appellations est la condition du succès de l’interprofession » ajoute le président, visant un objectif équilibré entre « renforcer la communication des appellations, mais également renforcer les synergies avec la communication générale, de façon à ce que l’ensemble contribue à l’amélioration de l’image et de la notoriété des appellations et, collectivement, de notre région ».

Renforcer les moyens

Concrètement, cet appui à la communication des AOP va s’appuyer sur les sections interprofessionnelles, qui sont déjà en cours de relance : « si les débuts sont prometteurs, ils doivent être renforcés. Des propositions seront ainsi portées lors de l’assemblée générale de fin d’année afin de renforcer les moyens mis à la disposition des sections interprofessionnelles » indique Christophe Bousquet. La feuille de route fixé, les équipes permanentes du CIVL doivent désormais faire des propositions sur ces nouveaux axes, pour que des propositions soient étudiées d’ici la fin d’année pour être opérationnelles dès 2023.

Intégration et sécessions

Autres décisions attendues en fin d’année, les propositions du conseil d’administration du CIVL faisant suite à la demande d’adhésion de la Fédération des Metteurs en Marché Direct (demande reçue le 8 juin, dont l’étude est validée depuis le 14 juin). Une assemblée générale extraordinaire doit statuer sur la demande d’adhésion des metteurs en marché direct avant la fin décembre 2022. Concernant les trois AOP ayant annoncé leur souhait de quitter le CIVL (Corbières, Faugères et Fitou) « des réunions avec ces appellations sont prévues pour échanger et mieux comprendre leurs motifs de mécontentement et leurs attentes. Nous espérons ainsi pouvoir construire ensemble des propositions, dans le cadre de l’interprofession et plus particulièrement de leur section interprofessionnelle, qui satisferont leurs demandes » indique le CIVL à Vitisphere.