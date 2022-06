Marie Corbel prend la direction technique de l'interprofession des vins du Languedoc

P

résident du Conseil Interprofessionnel du Vin du Languedoc (CIVL), Christophe Bouquet estime qu'« avec le réchauffement climatique et les défis environnementaux, les enjeux techniques sont tout aussi stratégiques que la communication ou l’économie. Nous renforçons ce volet technique, afin que notre commission R&D devienne une vraie interface entre la communauté scientifique et les Organismes de Défense et de Gestion (ODG), vignerons et négociants pour les projets de recherche considérés comme stratégiques pour notre vignoble. » Le vigneron pose les bases de la récente orientation stratégique de l’interprofession languedocienne, qui muscle sa commission R&D avec la création d’un poste de responsable technique. C’est Marie Corbel, l’actuelle directrice de l’ODG Faugères qui a été retenue pour ce poste.

« Nous étions une des rares interprofessions sans vrai service technique structuré. C’est d’un commun accord entre la production et le négoce que nous avons décidé de donner de l’ampleur à cette mission technique, essentielle pour l’évolution de notre vignoble », se réjouit Jean-Benoît Cavalier, président de la commission R&D. Richard Planas, qui représente le négoce au sein de cette commission, est tout aussi satisfait de cette décision : « ce recrutement va nous permettre dans l’immédiat d’avancer sur deux thématiques majeures :le dossier les variétés résistantes Bouquet, l’objectif étant d’obtenir leur inscription au catalogue et leur classement définitif, le plan de dépérissement du vignoble, dont nous voulons accroître la diffusion et le déploiement dans notre région. L’idée est également de développer les liens avec les ODG en leur offrant un appui technique. »

Parcours

Titulaire d’un DEA en génétique végétale et diplômée de Montpellier Sup’Agro, Marie Corbel a commencé sa carrière dans la recherche génétique à l’université de Cambridge avant de revenir à un travail de terrain comme conseillère en chambre d’agriculture. Elle a également été journaliste (Paysan du Midi, Objectif LR) avant de prendre la direction de l’ODG Faugères en novembre 2018. Elle prendra ses nouvelles fonctions au CIVL le 19 septembre prochain.