Réintégration enclenchée des metteurs en marché direct à l'interprofession des vins du Languedoc

près avoir reçu début juin un courrier officiel de la part de la fédération régionale des metteurs en marché direct, demandant l’intégration officielle de ses représentants dans le collège du négoce du Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL), un conseil d’administration se tenait ce 14 juin au sein de l’interprofession languedocienne. La définition de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire du 5 juillet prochain était au programme, ainsi que l’examen de la demande d’adhésion de la part de la fédération régionale des metteurs en marché direct.

« A l’unanimité, le conseil d’administration du CIVl s’est prononcé de manière favorable à l’examen de cette demande d’adhésion », rapporte Jean-Michel Mégé, qui siège au sein de ce conseil d’administration en représentation de l’organisme de défense et de gestion (ODG) de l’AOC Faugères.

Obligation légale

« Il n’y a rien d’exceptionnel à cette décision puisque l’examen de cette demande était une obligation légale suite à la réception de notre courrier », explique Alexandre They, président de la fédération régionale des metteurs en marché direct. Une première marche dans un long processus d’évolution statutaire de la représentativité au sein de l’interprofession vient d’être franchie mais, aux dires d’Alexandre They, le chemin reste long. « Cette validation n’ouvre qu’à une phase de discussion car il va maintenant falloir s’accorder sur le poids réel de chacun et une représentativité en phase avec celui-ci. Nous avons des chiffres sur les volumes, valeurs et cotisations qui permettront une base de discussion. Nous attendons maintenant de voir ce qui va nous être proposé », poursuit le vigneron de Montbrun-des-Corbières.

Dans tous les cas, l’aboutissement de ces discussions devra être sanctionné par un vote de validation de l’évolution statutaire proposée, au cours d’une assemblée générale extraordinaire qui pourrait se tenir le même jour que l’assemblée générale ordinaire de fin d’année, en décembre 2022.

AOC sur le départ

Le conseil d’administration de ce 14 juin a par ailleurs validé la commission de conciliation qui ouvrira les discussions avec les trois Organismes de Défense et de Gestion (ODG) ayant envoyé un courrier de demande de sortie du CIVL au terme de leur engagement triennal. Soit Fitou, Corbières et Faugères.